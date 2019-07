No início do ano, foi referida como uma das startups a ter debaixo de olho em 2019 e a EatTasty chegou agora à internacionalização. A empresa que comercializa e entrega em casa ou no trabalho comida feita por chefs, que tem entre os investidores a Bright Pixel, a Caixa Capital e a Olisipo Way, chega agora a Madrid.

“A EatTasty expande-se para Madrid três anos depois de ter conquistado o coração de Lisboa graças à autenticidade das suas refeições, confecionadas com ingredientes frescos e servidas ainda quentes nas principais zonas empresariais da cidade. É esta essência distintiva que queremos trazer para o mercado espanhol, revolucionando o modo como se almoça no local de trabalho”, revela Nuno Pinheiro Torres, country manager da EatTasty em Espanha.

Na capital espanhola contam com uma equipa uma equipa responsável por assegurar a parte de vendas, mas também a logística da operação. Além disso, é preciso garantir e parcerias com os restaurantes locais – já têm nove a funcionar como pontos de produção, onde são produzidas receitas pelo chef Rúben Couto em conjunto com chefs dos diferentes estabelecimentos

Inicialmente, a área de atuação da startup está cingida às zonas da Plaza de Castilla e Paseo de la Castellana, mas como o raio de atuação deve aumentar nos próximos meses.