A Indico investiu 3,25 milhões de euros na startup berlinense Tier, principal empresa europeia de micro mobilidade, na última ronda de investimento levantada pela empresa. Na startup já investiram um grupo de fundos europeus onde se incluem a Northzone, a Whitestar, a Point Nine, a Speedinvest, a Kibo Ventures e outros investidores, e o campeão de Fórmula 1 Nico Rosberg.

De acordo com a Indico, a empresa de trotinetas elétricas foi a mais rápida a atingir a marca dos dois milhões de viagens na Europa. Até ao momento, a empresa angariou mais de 30 milhões de euros.

Presente em 24 cidades, uma frota de dez mil trotinetas e um crescimento semanal de 20%, a startup é um dos principais players europeus em micro mobilidade e o seu negócio já é lucrativo nos principais mercados da empresa no norte da Europa.

“Estamos comprometidos em ajudar a mudar a forma como as pessoas se movem nas cidades, de maneira mais sustentável respeitando o meio ambiente. A Tier tem as métricas mais impressionantes da Europa. A capacidade de execução e expansão da equipa é ótima”, analisa Stephan Morais, managing general partner da Indico. Já Lawrence Leuschner, CEO da empresa, afirma que “a Tier é considerada a empresa que mais rápido cresceu na história da Alemanha, tendo demonstrado resultados exponenciais desde que iniciou suas operações em outubro do ano passado. Estamos muito satisfeitos em contar com a Indico como nossos investidores e parceiros nesta viagem”.

A novidade surge num momento em que a Tier anunciou um novo modelo de trotineta, com unidades “mais robustas, projetadas para durarem 12 meses em operação (mais do dobro da média do mercado)”, “com pneus maiores, melhor suspensão e alcance de 35 a 40 Km”. “Esses recursos combinados com travões mais potentes (incluindo um sistema elétrico em algumas variantes) contribuirão para melhorias de segurança significativas e mais conforto, em particular em cidades portuguesas”, sublinha a Indico em comunicado.

Lançado a 11 de janeiro, a Indico anunciou em maio a quinta ronda de investimento que liderou, naquela altura na plataforma de saúde digital Zenklub. A Indico Capital Parners, sociedade gestora do primeiro fundo de capital de risco independente em Portugal, tem 46 milhões de euros para investir em startups tecnológicas portuguesas e espanholas.