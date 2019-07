Miguel Poiares Maduro, antigo ministro-Adjunto e do Desenvolvimento Regional do Governo de Passos Coelho, teme uma “mexicanização” do regime político em Portugal, em que não há uma verdadeira alternância no poder com o PS. E por isso deixa críticas a Rui Rio, que não soube apresentar o PSD como solução alternativa.

“O que mais temo é uma mexicanização do nosso regime, ou seja, que o PS se transforme numa espécie de pivot permanente, que está sempre no poder, alternando a forma como exerce esse poder com partidos na esquerda ou na direita. Assim, não há verdadeira alternância”, afirmou Poiares Maduro em entrevista ao jornal Público (acesso condicionado).

Para o antigo governante, atualmente a viver em Florença, Itália, onde dá aulas, o risco de os socialistas se perpetuarem no poder existe e “isso agravaria aquilo que é um padrão do PS que é o de ocupar o Estado e uma lógica de rendas nessa ocupação, que no passado levou a favorecimento de interesses particulares”, como se manifestou no caso do Familygate.

Poiares Maduro considera que Rio não soube apresentar-se como líder da oposição, tendo “consumido demasiado o seu capital político” no esforço de procurar consensos de regime com o Governo de António Costa. E por causa disso descurou “um bocadinho a importância de apresentar também uma alternativa política forte”.

Rio “está a procurar fazer esse esforço agora, espero que venha ainda a ser bem-sucedido até às eleições, mas até este momento não conseguiu ser muito eficaz”.