Familygate: há agora mais seis casos de nomeações familiares

O primeiro-ministro António Costa deu esta quinta-feira indicação aos ministérios para que passassem o Governo a pente fino em busca de novas relações familiares. Horas depois, já há seis novos casos de nomeações de familiares no Partido Socialista, avança o Observador.

Na teia das relações familiares no Governo, comecemos por Rui Ribeiro, companheiro de Idália Serrão — que em janeiro renunciou ao mandato de deputada. Rui Ribeiro foi nomeado a 14 de janeiro para o cargo de presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária por Artur Neves, o secretário de Estado da Proteção Civil. A nomeação é do Ministério da Administração Interna, liderado por Eduardo Cabrita, que, tal como a mulher e ministra Ana Paula Vitorino, foi camarada de Idália Serrão na bancada socialista.

Já Jorge Vultos Sequeira, amigo e sucessor de Pedro Nuno Santos na liderança do PS de Aveiro, é presidente da câmara municipal de S. João da Madeira. Antes disso, Jorge Vultos Sequeira tinha sido chefe de gabinete de Fernando Rocha Andrade, então secretário de Estado da Administração Interna, entre 2005 e 2007. Mas a teia não fica por aqui, envolvendo, ainda, a sua sobrinha.

Catarina Vultos Sequeira, sobrinha de Jorge Vultos Sequeira foi nomeada técnica especialista em dezembro de 2015 por Fernando Rocha Andrade. Entretanto, na sequência do caso Galpgate, Rocha Andrade saiu do Governo e, no mesmo mês, Catarina Vultos Sequeira foi nomeada adjunta de um outro gabinete governamental. Mas o currículo da sobrinha do amigo de Pedro Nuno Santos contempla, ainda, a secretaria de Estado da Internacionalização, para onde foi em outubro.

De grau de parentesco em grau de parentesco, passemos para Sílvia Vermelho, filha de Sara Coelho de Sousa, que já foi várias vezes dirigente do PS em Mangualde e vice-presidente da câmara municipal local. Sílvia Vermelho foi nomeada pelo secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, adjunta do gabinete.

Já Ana Vasques, filha do antigo deputado do PS Tomás Vasques — que também foi vereador socialista na câmara de Lisboa — depois de vários anos na Administração Pública, foi nomeada pela secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, como técnica especialista.

Quem também foi nomeada técnico especialista foi Nuno Almeida Barreto, que é filho do presidente da distrital de Braga do Partido Socialista. O filho de Joaquim Barreto foi nomeado técnico especialista do gabinete do secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, em dezembro de 2015.

Só faltava mesmo uma relação de genro e sogro. José Miguel Ferreira da Silva, mais conhecido como José Litra, foi membro do gabinete do ex-ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral e está agora na Agência Erasmus+, tendo sido nomeado pelo secretário de Estado da Juventude e do Desporto. José Miguel Ferreira da Silva é casado com Joana Maciel, filha da deputada socialista Palmira Maciel, que é vereadora sem pelouro da Câmara de Braga, tendo integrado o executivo de Mesquita Machado até 2013.

(Notícia atualizada às 18h40)