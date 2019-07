Startups já representam 1,1% do PIB português

O ecossistema empreendedor português representou, no último ano, 1,1% do Produto Interno Bruno (PIB) nacional. A conclusão é da Startup Portugal, responsável pela criação e implementação da estratégia nacional para o empreendedorismo. De acordo com dados da associação, as vendas e serviços oferecidos pelas startups e pelos empreendedores nacionais em 2018 chegaram aos 2,2 mil milhões de euros, o correspondente a mais de 1% do PIB de Portugal (201,6 mil milhões de euros).

As exportações também aumentaram desde que foi lançada a Startup Portugal: se, em 2016, os bens e serviços exportados chegaram aos 673 milhões de euros, dois anos depois, em 2018, quase duplicaram para 1.121 milhões de euros, representando 1,9% do total das exportações nacionais.

Os dados apresentados esta sexta-feira pela associação dão conta da multiplicação dos números relativos ao ecossistema empreendedor nacional. Se, em 2016, o número de incubadoras mapeadas era de 121 (135 em 2017), em 2018 o número chegou às 153. Também as startups em incubação (fase inicial de desenvolvimento de uma empresa de rápido crescimento) aumentaram: em 2016, a Startup Portugal contava 2.193, em 2018 o número cresceu para as 3.214 (subiu também face às 3.004 registadas em 2017).

Durante o primeiro ano de incubação, a taxa de sobrevivência das startups também aumentou de 80,43% em 2017 para 86,56% em 2018. Este indicador desce para 67,76% quando consideradas startups sobreviventes após 24 meses do início da incubação (em 2016, este valor era de 63%).

Além de os indicadores relativos às startups terem aumentado, tanto em número como em vendas e serviços, o ecossistema foi responsável ainda pelo crescimento do número de postos de trabalho associados a estas empresas. Assim, se em 2016 o número de empregos em startups era de 15.534, este valor cresceu 30% em 2017 para 20.271 e, voltou a acelerar 24% em 2018 para os 25.084 postos de trabalho, de acordo com os mesmos dados.