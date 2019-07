Já estão abertas as inscrições para a segunda edição do programa de aceleração organizado pela Semapa Next em parceria com o acelerador norte-americano Techstars.

A organização anda à procura de startups, nacionais ou estrangeiras, que trabalhem nas áreas de tecnologia industrial e ambiental, mobilidade inteligente e tecnologia aplicada a viagens e a lazer. As candidaturas ao programa podem ser apresentadas até 13 de outubro e aceleração das escolhidas arranca cinco meses depois, a 2 de março de 2020. O demo day, apresentação das startups a investidores, está marcado para 28 de maio de 2020.

Anunciada em julho de 2018, a parceria entre a Semapa Next, braço de investimento do grupo Semapa, e a norte-americana Techstars arrancou com a sua primeira edição no início deste ano. Entre os mentores do programa de aceleração estão Catarina Jervell (Toy R US), Cristina Fonseca (Indico Capital Partners), João Castello Branco (Semapa), Pedro Ribeiro Santos (Armilar Ventures) e Simon Casson (Four Seasons), entre outros.

Na primeira edição, o programa de aceleração em Lisboa recebeu mais de 600 candidaturas de todo o mundo. Entre as dez finalistas que participaram no primeiro programa, entre março e junho, estavam projetos dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Eslovénia, Singapura e Portugal.