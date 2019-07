Yukari Kinga (Japão, ex-campeã mundial), Malia Berkely (Estados Unidos, campeã da liga universitária NCAA), Kanjana Sung-Ngoen (Tailândia, autora do golo histórico do Mundial de França) e Nanci (Brasil, de 53 anos e ainda no ativo) são os quatro nomes que dão a história e a cara pela mais recente campanha da MyCujoo, plataforma de streaming exclusivamente ao desporto, dedicada à promoção do futebol feminino.

Suportada pela hashtag #shareyourgame, a campanha tem como objetivo promover a modalidade, na sequência do sucesso do campeonato do mundo de futebol feminino, disputado em França e cuja final foi ganha pelos Estados Unidos, onde a prática do soccer pelas mulheres tem uma “ampla repercussão mediática e estádios cheios”.

“Temos o coração e a alma do futebol feminino. O futebol feminino está no nosso DNA – o primeiro jogo que transmitimos em streaming tinha o FC Zurich Frauen, equipa de futebol feminino suíça”, conta Pedro Pesa, CEO da empresa, citado em comunicado.

A plataforma tem contribuído para o desenvolvimento e aumento da visibilidade do futebol feminino fornecendo às atletas “ferramentas e conteúdos digitais para celebrar as suas vitórias e as suas jogadas favoritas”. Fundada pelos irmãos Pedro e João Presa, a empresa tem sede em Zurique e quer criar a maior plataforma de desporto do mundo. Só nesta temporada, a startup vai transmitir mais de 3.000 jogos de futebol feminino, de mais de 190 competições em todo o mundo.

“Com esta campanha, o futebol feminino terá à sua disposição uma plataforma disponível 24 horas por dia, sete dias na semana, para confirmar que o futebol não é um desporto restrito aos homens, mas pelo contrário, as mulheres podem também aqui mostrar o seu talento”, explica a empresa.

Além da campanha, a MyCujoo lançou um concurso para as equipas femininas que possam ter a oportunidade de ganhar um kit completo de equipamento, um tripé e uma câmara de filmar. A participação está disponível aqui.