Portugal já tem mapa do ecossistema: chama-se Startup Hub

É uma base de dados transformada num novo instrumento para o empreendedorismo. A Startup Portugal, associação responsável pela estratégia nacional para o empreendedorismo, lança esta sexta-feira a versão final do Startup Hub.

O anúncio do projeto foi feito há um ano, em conjunto com outras medidas do Startup Portugal+, tendo a plataforma sido lançada, ainda que em versão beta, durante o Web Summit de 2018. Agora, o Startup Hub é finalmente apresentado na versão final e será um agregador de dados que permite mapear todo o empreendedorismo nacional. Em termos práticos, a plataforma assenta numa lógica de utilização aberta, aceitando contribuições do ecossistema, e tem como principal objetivo centralizar informação. “Além de ofertas de oportunidades, encontrar mentores, investidores e empresas industriais com quem as startups podem fazer negócio e criar sinergias”, explicavam os responsáveis em julho de 2018, altura em que a ideia foi apresentada.

Desenvolver a plataforma permitiu, entre outras coisas, atualizar os dados relativos ao ecossistema. Assim, de acordo com informação da Startup Portugal, entre 2016 — ano do lançamento da associação — e 2018, o ecossistema empreendedor (empreendedores e startups) contribuiu para um aumento de 15.534 para 25.084 postos de trabalho.

Além do Startup Hub, a Startup Portugal lança ainda, esta sexta-feira, novas calls para os programas Startup Voucher, em parceria com o IAPMEI, e para o Road 2 Web Summit, iniciativa desenvolvida em parceria com o evento que decorre em Lisboa entre os dias 4 e 7 de novembro.