A startup portuguesa Sound Particles, que desenvolveu um software de som 3D usado por produções de Hollywood de nomes como “Game of Thrones” e “Batman versus Superman”, acaba de ser escolhida pela União Europeia. Tudo pelo projeto que a empresa, que faz parte do portefólio de investimento da Indico Capital, apresentou a concurso, que inclui um melhoramento do produto de software desenvolvido, assim como um número de iniciativas de negócio com o objetivo de atingir segmentos maiores de clientes.

A bolsa prevê um investimento europeu de 1,25 milhões de euros de um total de 1,78 milhões previstos no projeto.

O investimento de 70% face ao total previsto para o projeto foi atribuído pelo SME Instrument – Phase 2 program, uma iniciativa da Comissão Europeia para apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de todos os tipos de inovação rumo à sua comercialização e que se desenvolve através de uma proposta pensada para escalar a empresa juntamente com fundos de capital de risco. O concurso é ainda o maior programa de apoio do mundo para financiar ciência e inovação.

“Com este financiamento, que serve de reconhecimento de um programa prestigiado, e com o apoio contínuo da Indico Capital, queremos acelerar este passo ambiciono de desenvolvimento da nossa plataforma, explica Nuno Fonseca, fundador e CEO da Sound Particles.

Já Stephan Morais, managing general partner da Indico, que liderou a ronda de 400 mil euros levantados pela startup no início do ano, explica que esta bolsa reforça um reconhecimento de uma instituição de “alto calibre” sobre o “proposta de valor e a inovação criada pela Sound Particles”. “Este financiamento vai permitir saltar uma ronda que dilua equity na empresa, criando valor para a companhia e para todos os seus shareholders“.