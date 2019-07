As candidaturas ao Road 2 Web Summit, iniciativa promovida pela Startup Portugal em parceria com a Web Summit, organizadora do maior evento de tecnologia e empreendedorismo do mundo, já estão abertas e disponíveis para 75 startups.

Este ano, o número de apoios — as startups nacionais que representam Portugal no evento têm 50% de desconto no bilhete e acesso a workshops de preparação — diminui face aos dois anos anteriores (em 2017 foram 150 startups e, em 2018, 200) mas inclui uma novidade: os vencedores terão apoio, não só para a participação no Web Summit, em Lisboa, mas também no Collision, em Toronto.

“Queremos dar um apoio mais inteligente às startups que representam Portugal no evento e, além disso, expô-las, não só na Web Summit como no Collision, na América do Norte e, em breve, também no Rise, na Ásia“, explica João Borga, diretor da Startup Portugal, ao ECO, justificando a diminuição do número de startups apoiadas.

Criada em 2016, primeiro ano do Web Summit em Lisboa, o Road 2 Web Summit oferece às startups escolhidas 50% de desconto na participação do evento e a possibilidade. Além disso, este ano, a iniciativa oferece ainda ajuda para os voos para Toronto, para a participação das empresas no Collision, evento-irmão do Web Summit para a América do Norte.

Este ano, pela primeira vez, uma delegação portuguesa de 50 elementos participou no Collision, na estreia do evento — que conta com cerca de 25 mil pessoas — no Canadá. As candidaturas ao Road 2 Web Summit decorrem até meados de outubro.