São cerca de cinco dezenas os portugueses que integram a comitiva nacional à Collision Conf, evento desenvolvido pela Web Summit e que se realiza pela primeira vez em Toronto, capital do estado do Ontário, no Canadá. A Startup Portugal e a Made of Lisboa lideram a comitiva portuguesa, que conta ainda com a presença de João Correia Neves, secretário de Estado da Economia, avança a Startup Portugal em comunicado.

Além das duas entidades, também a AEP se junta à comitiva, com oito empresas portuguesas e duas galegas, assim como o Hub Criativo do Beato, a Evoratech, e a Porto Business School.

Na Collision Conference, Portugal terá um lounge para, além dar a conhecer o ecossistema empreendedor nacional, vai ser possível às empresas utilizarem o espaço para marcar reuniões, promover encontros com outras entidades e divulgar iniciativas, com especial foco no Startup Visa.

Vinte e cinco startups integram a delegação e 11 terão direito a um stand Beta, para empresas já consolidadas, na Portugal Island: Landing.jobs, China Facture, Vixtape, Cuckuu, EmotAI, Twoosk, Betmarkets, Blockbird Ventures, Cyango, 99 GEO e Eureka Studios, que se juntam assim a outras startups nacionais que já tinham assegurado a sua presença no evento, como a Defined Crowd, Itscredit, Infini- te Foundry, Fractal Mind e Winwel Electronics.

A delegação tem visitas ao Artscape Launchpad, à Universidade de Toronto e ao Ryerson’sDMZ, e ainda encontro marcado com o mayor de Toronto, que contará com a presença de João Correia Neves.

O evento decorre entre 20 e 23 de maio na cidade de Toronto e recebe cerca de 25 mil visitantes de todo o mundo, menos de metade dos participantes do Web Summit, em Lisboa. A sessão de abertura contará com a presença do Presidente canadiano, Justin Trudeau.