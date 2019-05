Depois de três edições bem-sucedidas, Lisboa fechou um acordo para mais dez anos de Web Summit. Mas, tal como o ECO noticiou, para este ano ainda não há confirmação de que o evento de empreendedorismo e tecnologia se realize novamente na Feira Internacional de Lisboa (FIL). Em causa estará um braço de ferro entre Fernando Medina e o presidente da Fundação AIP, proprietária da FIL, sobre a expansão do espaço. Eis uma lista dos locais possíveis para acolher esta imensidão de visitantes nos próximos anos.

A Foz do Trancão, entre Lisboa e Loures, vai receber em 2021 as Jornadas Mundiais da Juventude e é uma das hipóteses que estão a ser estudadas para receber um novo centro de exposições. Outra alternativa é um espaço junto à Feira Popular, em Carnide. Em cima da mesa esteve ainda Pedrouços, entre Lisboa e Oeiras, mas esta hipótese acabou por ser descartada uma vez que o terreno está previsto instalar o Campus do Mar, uma iniciativa do Governo, diz o Expresso.

Recentemente, o líder da Web Summit esteve em Lisboa para procurar espaços para novos escritórios com vista à expansão da sua equipa na capital. Contudo, horas depois, escreveu no Twitter que visitou a cidade com “o maior construtor e operador de conferências e exposições do mundo”, uma vez que havia “uma oportunidade por explorar” em Lisboa.

Fonte oficial da Câmara de Lisboa (CML) confirmou ao mesmo jornal que estas três localizações estiveram na mira de Paddy Cosgrave: “Alguns dos locais foram esses”. Fernando Medina não confirmou se acompanhou o líder da Web Summit nesta visita, limitando-se a responder que “a CML colaborou no levantamento de possíveis locais e discutiu com a equipa as conclusões” do mesmo, que foi “realizado com o apoio de consultores internacionais”.