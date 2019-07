A TAP transportou perto de oito milhões de passageiros no primeiro semestre do ano, um aumento de 4,8% face ao mesmo período do ano passado, avançou a empresa esta sexta-feira em comunicado. “Nos primeiros seis meses do ano, a TAP transportou cerca de oito milhões de passageiros (7,9 milhões), o que representa um crescimento de 4,8% face ao ano anterior”, refere a nota da companhia.

Segundo os dados desagregados divulgados pela companhia, o maior aumento relativo aconteceu na América do Norte (+9,6%), região para onde a TAP lançou uma série de novas rotas recentemente, mas é nos voos de/para Europa que se regista a grande maioria dos passageiros da transportadora, com as “rotas da Europa, excluindo Portugal” a registar “o maior número absoluto de passageiros transportados”, que chegaram a 4,8 milhões, mais 227 mil que no período homólogo.

Apesar do bom comportamento no semestre, este não se estendeu a todos os segmentos regionais para onde a TAP opera, com a empresa a apontar que no Atlântico Sul e Atlântico Central não se registaram aumentos. “O Brasil registou um abrandamento ligeiro, com menos 2% passageiros no semestre, mas com os meses mais recentes a darem já sinais de uma recuperação. Em junho, por exemplo, a TAP transportou nas rotas do Brasil mais 3,4% que no mesmo mês de 2018″, informa a empresa.

No comunicado, a TAP realça ainda o crescimento de 5,8% na ponte aérea Lisboa-Porto ao longo do semestre, que atingiu os 400 mil passageiros, e o salto de 4,9% nas rotas dos Açores e da Madeira, “alcançando os 633 mil passageiros no conjunto das rotas de e para as Regiões Autónomas”.

Tendo por base os números do primeiro semestre, que em toda a aviação são sempre inferiores ao conseguido no segundo semestre, mas também dada a previsão de lançamento de novas rotas ainda no segundo semestre de 2019, a TAP está confiante que “o efeito das novas rotas, aliado ao tradicional maior tráfego do segundo semestre permitem afirmar que vai superar todos os recordes no número de passageiros transportados“.