Apesar de a TAP ter aumentado as vendas no Brasil ao longo do ano passado, a depreciação da moeda brasileira não só anulou este crescimento, como o inverteu. Se as contas da transportadora medidas em reais mostram um crescimento de 8% no encaixe com vendas no Brasil, o registo da faturação em euros passa a representar uma queda de 9,5% nas contas da companhia aérea. Reduzir a dependência deste mercado é, por esta razão, uma prioridade. O Brasil voltou a representar quase um quarto das receitas da TAP, tal como acontece há vários anos

“O resultado da receita foi positivo em 2018, mesmo perante um cenário de desvalorização cambial e incerteza política no Brasil, mercado que representa cerca de 22% da receita vendida da TAP. Esta conjuntura resultou numa queda significativa da receita do maior mercado da companhia, em 10%, em euros, face a 2017”, conforme escreveu a comissão executiva da empresa, em mensagem enviada aos colaboradores no dia em que divulgou os resultados de 2018. Para evitar esta volatilidade, ou contê-la, a companhia quer reforçar a exposição a mercados maiores, mais estáveis e menos voláteis.

O aumento da rede levado a cabo nos últimos anos já respondeu, em parte, a esta necessidade da transportadora. Desde a privatização, enaltece a comissão executiva na mesma carta, “o número de rotas” para a América do Norte “aumentou de duas para oito. Ou seja, quase o total de rotas que a TAP tem para o Brasil, que são 10” e, ao longo do ano passado, a empresa diversificou receitas com a abertura de novos destinos e o aumento da quantidade de voos realizados, obtendo um crescimento de 10% na América do Norte.

Nos últimos 18 meses, a transportadora anunciou 17 novas rotas, três das quais para o mercado norte-americano — Chicago, São Francisco e Washington, estão à venda desde o ano passado, mas só começam a operar em junho –, esperando por isso que o corrente exercício seja o “ano de consolidação do mercado da América do Norte como um dos nossos principais reatores de crescimento”. A administração da TAP acredita que conseguirá captar o enorme potencial deste mercado, tendo dado conta disso mesmo numa entrevista ao Público, divulgada esta sexta-feira. Aumentar a receita nos EUA, permitirá reduzir a ‘responsabilidade’ do Brasil para as contas da TAP.

“O Brasil hoje faz mais ou menos 800 milhões de euros por ano para a TAP, os Estados Unidos fazem 400, 500 [milhões]. Não vejo razão para que os dois não possam fazer mil milhões cada um“, explicou Antonoaldo Neves, presidente-executivo da companhia ao diário. “Com os [Airbus] 321 Long Range vamos aumentar a nossa receita no Brasil”, assegurou, pois a intenção da companhia é não abrir mão de crescer no Brasil.

“A percentagem vai diminuir, quando o resto do bolo ficar maior”, reforçou David Neeleman, principal acionista privado da TAP, também presente na conversa com o Público. O acionista explicou a estratégia: os Airbus 321 Long Range serão adjudicados às ligações para o Nordeste Brasileiro, forma de a TAP enfrentar com mais ‘músculo’ a crescente concorrência.

“Mas mais importante do que isso é os 321 irem para o Nordeste, porque o prejuízo que nós sofremos quando o Brasil cai é mais focado no Nordeste, em Recife, Fortaleza… Agora temos concorrentes como a Air France e KLM que estão indo para Fortaleza, voando com os A340. E nós podemos colocar os A321, com um custo que é metade do que temos hoje e podemos ter mais frequências”, detalhou Neeleman.

Além da redução de custos com estas frequências, o reforço da frota permitirá ainda à TAP aumentar as frequências semanais para o Brasil para mais de 100. “Hoje temos 82 frequências por semana para o Brasil, que com os 321 Long Range podem chegar a 110, 120 frequências por semana para o Brasil”, apontou Antonoaldo Neves. A aposta no Brasil é assim para reforçar mas, desta feita, ao mesmo tempo que outros mercado. Porque “quando o Brasil não crescer mais, vamos crescer muito nos Estados Unidos”.

Na entrevista ao Público, o presidente da transportadora aérea defendeu ainda que apesar de 2019 ser ainda um ano de transição — “temos muitas aeronaves a entrar e a sair” –, a expectativa da administração é fechar as contas com um resultado positivo, ainda que longe do potencial que identificam no grupo TAP.

“A nossa expectativa é a de ter um resultado positivo este ano, mas ainda não o resultado que ilustra todo o potencial de rentabilidade que a TAP vai ter no ano que vem, em 2020. Porque vai haver uma expansão da margem da TAP, que é natural em empresas que estão renovando a frota e crescendo ao mesmo tempo.”