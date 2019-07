Depois de Zé Pedro, falecido guitarrista dos Xutos & Pontapés, a TAP tem outro músico português a cruzar os céus. Carlos Paredes deu o nome ao novo avião Airbus A320neo recebido pela transportadora aérea.

O avião Carlos Paredes vai juntar-se assim a uma frota que mantém a tradição da TAP ao prestar homenagem a ilustres personalidades portuguesas, entre elas Amália, Camões, Almada Negreiros ou Sophia de Mello Breyner.

A cerimónia de batismo da aeronave decorreu esta terça-feira no hangar 6 do Campus TAP. A homenagem ao mestre da guitarra portuguesa aconteceu no dia em que passam precisamente 15 anos da sua morte.

A TAP espera receber este ano mais de três dezenas de novas aeronaves, com a estimativa de chegar ao final de 2025 com mais 71 novos aviões.

