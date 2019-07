Diretor da TAP que recebeu prémio está de saída

O chief revenue officer (CRO) da TAP está de saída. Elton D’Souza, um dos gestores da companhia aérea que esteve envolvido nos polémicos prémios de desempenho em maio (o seu foi de 110 mil euros), vai deixar a empresa no final deste mês para “abraçar outro projeto profissional”.

A Comissão Executiva da TAP agradece a Elton D’Souza o “sincero agradecimento pelo seu contributo ao serviço da companhia, bem como pelo apoio que dará nesta fase de transição em estreita articulação com a Comissão Executiva”, numa circular enviada aos trabalhadores a que o ECO teve acesso.

A companhia aérea indica ainda que, a partir de 31 de julho, “as áreas sob a sua gestão direta passam a reportar interinamente a outras estruturas da TAP, facto já devidamente comunicado às respetivas áreas, estando totalmente asseguradas as rotinas quotidianas e a continuidade do negócio”.

O processo de recrutamento e seleção para escolher um novo diretor para a área de receitas da TAP já está em curso, revela a circular, indicando que a operação está sob a coordenação da Comissão Executiva da companhia aérea nacional, liderada por Antonoaldo Neves.