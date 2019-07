Lisboa pintada de vermelho com BCP a afundar 5%

A bolsa de Lisboa encerrou a última sessão da semana em terreno negativo, penalizada pela queda de 5% do BCP. As ações do banco estão a ser pressionadas pelos congéneres espanhóis que reviram em baixa o seu outlook para este ano. A impedir uma queda mais expressiva do índice estiveram os títulos da Nos e da Jerónimo Martins.

O PSI-20 caiu 0,76% para 5.141,38 pontos, naquela que é a segunda sessão consecutiva de perdas. Das 18 cotadas nacionais, apenas duas encerraram no verde, enquanto duas ficaram inalteradas e as restantes fecharam com perdas.

A penalizar o índice esteve, sobretudo, o BCP que perdeu 5,07% para 0,2510 euros. As ações do banco estão a ser penalizadas pela banca espanhola, principalmente pelo CaixaBank e pelo Banco Sabadell, que reviram em baixa as projeções de crescimento para este ano. E tudo devido às decisões do BCE, que prometeu aliviar ainda mais a política monetária. Esta queda do BCP acontece dias antes de o banco divulgar resultados (segunda-feira).

Destaque para os títulos do setor energético, com a Galp Energia a cair 0,78% para 14,075 euros, contrariando o comportamento do preço do barril de Brent nos mercados internacionais, que sobe cerca de 0,5%. A EDP desvalorizou 0,09% para 3,362 euros, enquanto a EDP Renováveis se manteve inalterada. A REN recuou 0,2% para 2,465 euros.

Ainda nas perdas encerrou a Navigator, com os títulos a perderem 0,43% para 3,226 euros, e os CTT, cujas ações caíram 0,3% para 2,02 euros.

A impedir uma queda mais expressiva do índice nacional estiveram as ações da Nos, que subiram 0,26% para 5,8 euros, e as da Jerónimo Martins que valorizaram 0,78% para 14,86 euros.

(Notícia atualizada às 16h54 com mais informação)