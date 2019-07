CTT animam arranque da bolsa de Lisboa

O PSI-20 iniciou a negociação esta sexta-feira a valorizar pouco mais de 0,12%, para 5.186,78 pontos, com os investidores a reagirem de forma mista à bateria de resultados semestrais apresentados esta quinta-feira. A melhor reação inicial foi face aos números apresentados pelos Correios, título que abriu de forma acelerada, chegando a ganhar 2,17% — para 2,07 euros –, num ritmo que entretanto abrandou até à casa dos 0,7%.

Os CTT, apesar de ter o negócio do correio ainda em queda, evidenciaram nas contas semestrais os bons resultados conseguidos com a reestruturação levada a cabo no ano passado, que acabou por estabilizar as receitas nos 355 milhões de euros e impulsionar os lucros para nove milhões de euros (+21%).

Esta é a primeira negociação desde que várias cotadas apresentaram as contas semestrais, com especial destaque para as do setor energético, com a EDP a valorizar 0,24%, e a REN a permanecer neutra nos primeiros minutos de negociação. Já a Jerónimo Martins, que reportou lucros de 181 milhões no semestre, também está a negociar no verde, com o título a subir 0,71% até ao momento.

Apesar de estas valorizações, perto de meia hora após a abertura, os ligeiros ganhos do PSI-20 na abertura já tinham retrocedido até perdas, com a bolsa a evidenciar já uma desvalorização de 0,5%, muito à conta do BCP, única cotada da bolsa lisboeta que nos primeiros vinte minutos de negociação desvalorizava mais de 1%, para 0,2616 euros.

A nível europeu, as indicações iniciais para a negociação de esta sexta-feira são mistas. Se a bolsa espanhola está a refletir a continuação de um cenário de incerteza política no país, tendo arrancado o dia a perder 0,18%, as bolsas francesa e inglesa apresentam ligeiros ganhos iniciais que, todavia, não passam dos 0,2%. Já o DAX alemão abriu sexta-feira a ganhar 0,12%.

(Notícia atualizada às 8h25)