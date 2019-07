Os CTT CTT 1,27% parecem já ter ultrapassado a fase da crise. Apesar de o negócio do correio continuar em queda, as receitas da empresa estabilizaram na primeira metade do ano nos 355 milhões de euros. E os lucros semestrais subiram pela primeira vez em muito tempo: aumentaram 21% para nove milhões de euros, muito por causa da reestruturação que impactou as contas do ano passado.

Estes foram os primeiros resultados após a saída de Francisco de Lacerda da liderança dos CTT, que foi substituído no cargo por João Bento a partir do dia 22 de maio.

Em reação à divulgação das contas, o novo CEO destacou o “regresso ao crescimento do resultado líquido dos CTT, reforçando a estabilidade dos rendimentos operacionais e verificando-se já o resultado positivo da aquisição da 321 Crédito“.

“Os CTT vão continuar a implementar o Plano de Transformação Operacional, para superar os objetivos de poupança já anunciados, mantendo-se a proximidade às populações, reforçando a qualidade do serviço e continuando a apostar na eficiência e inovação”, acrescentou João Bento, em comunicado.

Há boas e más notícias nos resultados semestrais. Primeiro as más: a empresa ainda não conseguiu estancar as perdas com o negócio do correio, que representa 70% da faturação dos CTT. Os rendimentos operacionais no segmento Correio caíram 4,4% para 240,7 milhões de euros com menos correio endereçado e menor negócio na filatelia. Por outro lado, no Expresso e Encomendas, uma das alavancas de crescimento, as indicações também não são as melhores, com a faturação a manter-se nos 72,8 milhões.

A parte boa: o Banco CTT viu as receitas aumentar 50% para 23,6 milhões de euros, muito por causa da aquisição da 321 Crédito e do negócio de pagamentos que estavam no segmento dos Serviços Financeiros. Este último gerou, por sua vez, um rendimento de 15,6 milhões (+24,1%).

Os CTT conseguiram ainda conter os gastos operacionais: reduziram-se em 0,1% para 308,6 milhões de euros. Foram várias as medidas de contenção de gastos que Lacerda tinha anunciado no plano de reestruturação lançado no final de 2017, como o corte dos prémios à administração. A reestruturação, que teve sobretudo lugar durante 2018, envolveu ainda a redução do número de estações de correio e de trabalhadores, além do corte nos dividendos.

Recentemente, o ECO adiantou que João Bento também promoveu cortes nos motoristas e nos salários dos gestores.

Feitas as contas, a empresa chegou a meio do ano com lucros de nove milhões de euros, mais 21% do que há um ano. Foi “um aumento em parte impulsionado pela integração da 321 Crédito e pelo menor impacto dos itens específicos, nomeadamente gastos com indemnizações por rescisão de contratos de trabalho por mútuo acordo“, explicam os CTT.

(Notícia atualizada às 17h25)