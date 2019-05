João Bento assume liderança dos CTT a 22 de maio

Está confirmado. João Bento é o nome que se segue na presidência executiva dos CTT CTT 2,82% , na sequência da renúncia ao cargo por parte de Francisco de Lacerda. A mudança tem efeitos a partir de dia 22 deste mês, confirmou a empresa numa nota enviada à CMVM.

Nessa data, João Bento também “deixará de exercer qualquer função no Grupo Manuel Champalimaud”, antiga Gestmin e a principal acionista da empresa de correios, da qual ainda é vice-presidente. Os “demais quatro membros da Comissão Executiva” dos CTT mantêm-se “em funções”.

“Esta designação, atento o perfil, experiência e conhecimento da empresa do CEO designado, bem como a manutenção dos quatro outro membros da equipa executiva, permite uma transição sólida e atempada da liderança da equipa executiva”, sublinham os CTT na mesma comunicação.

O ECO noticiou em exclusivo na última sexta-feira que Francisco de Lacerda se demitiu do cargo de presidente executivo dos CTT, antecipando a saída para permitir à nova gestão o início das negociações do novo contrato de concessão com o Estado.

Essa será agora a principal missão de João Bento, novo líder da empresa centenária, que também terá a responsabilidade de fazer crescer o Banco CTT e pôr o plano de reestruturação a dar frutos.

À semelhança dos pares europeus, os CTT têm enfrentado a pressão da queda do volume de correio endereçado. Esta segunda-feira, os títulos da empresa recuaram 2,82%, para 2,28 euros por ação.

(Notícia atualizada às 17h04 com mais informações)