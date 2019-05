A “mais antiga” locomotiva a vapor portuguesa, a Andorinha, datada de 1856 e guardada em Vila Nova de Famalicão, vai ser alvo de uma “intervenção profunda de restauro”, anunciou a autarquia.

Em comunicado enviado à Lusa, a câmara de Famalicão explica que a Andorinha está em exposição na freguesia de Nine, desde 2002, e que agora “vai viajar” até ao até às instalações do Museu Nacional Ferroviário, onde “irá beneficiar de um processo de recuperação e restauro a efetuar pelos técnicos competentes”, abrigo de “uma posição conjunta” da autarquia, da Junta de Freguesia de Nine.

Segundo lembra o texto, “a Andorinha foi fabricada, em Inglaterra, no ano de 1856 por William Fairbaim&Sons, e adquirida em 1857 num lote de quatro locomotivas destinadas ao caminho-de-ferro do Leste (Lisboa-Elvas), teve entre outras funções, assegurar os primeiros serviços rápidos de Lisboa – Santa Apolónia a Vila Nova de Gaia e o apoio na construção das linhas do Minho e do Douro, tratando-se assim de um símbolo nacional, regional e local”.

O objetivo da intervenção, salienta a autarquia “é assegurar a salvaguarda deste importante património nacional”.

Após o restauro, a “Andorinha” regressará a Vila Nova de Famalicão, ficando guardada e exposta para visita no Museu Ferroviário de Lousado, num novo espaço a ser criado e com temática também alusiva à freguesia de Nine, nomeadamente no contexto da ferrovia.

Antes da anunciada intervenção, será ainda possível ver a Andorinha na “Automobilia”, um evento nacional que decorre em Aveiro, de 17 a 19 de maio, e que se destaca pela “promoção, divulgação e preservação histórica dos meios de transporte, nas suas diferentes vertentes (rodoviários, ferroviários aéreos e marítimos)”.