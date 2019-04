OS CTT comunicaram esta segunda-feira ter conseguido as autorizações necessárias para concluir a operação de compra, através do Banco CTT, da 321 Crédito, instituição especializada na concessão de crédito automóvel. A operação implica um investimento na ordem dos 100 milhões de euros.

Em comunicado enviado ao regulador de mercado, os CTT informam que “se encontram verificadas as condições suspensivas previstas no contrato de compra e venda da 321 Crédito”, nomeadamente “a não oposição à transação por parte das entidades competentes de supervisão bancária e da Autoridade da Concorrência”.

A compra daentidade detida pela Cabot Square Capital LLP e pela Eurofun foi anunciada em julho de 2018. Quase dez meses depois, recebeu “luz verde” dos reguladores, sendo que a empresa liderada por Francisco Lacerda espera que a operação esteja concluída no início de maio.

Luís Pereira Coutinho, presidente executivo do Banco CTT, diz que “a aquisição da 321 Crédito representa mais um passo na afirmação do Banco CTT, que conta com quase meio milhão de clientes. Uma vez concretizada, esta aquisição reforçará a oferta de produtos e os rácios do Banco CTT e é um passo lógico e importante na nossa estratégia.”

A aquisição da 321 Crédito deverá permitir aos CTT diversificar o portefólio de produtos do Banco CTT, “com um negócio rentável de crédito ao consumo, e otimizar o Balanço do Banco CTT, melhorando o seu rácio de transformação de 20% para mais de 60%”.