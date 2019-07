Paulo Mota Pinto, presidente da Mesa do Congresso do PSD, colocou o nível de exigência do seu partido para as legislativas de outubro em superar os 21,9% de votos que os sociais-democratas registaram nas últimas Europeias. “Bom resultado do PSD passa por melhorar o das Europeias”, salienta em entrevista ao Jornal Económico (acesso pago).

No entender do responsável social-democrata, a polémica das escolhas das listas de deputados do PSD não são mais do que um sinal de vitalidade e de humildade de Rui Rio que, diz, não é um tirano.

Relativizando as sondagens que gradualmente vão mostrando um fosso cada vez maior entre o PSD e o PS, Paulo Mota Pinto acaba por assumir que oposição não tem hoje uma missão fácil, mas defende que só com mudança política será assegurado o crescimento económico.

Na entrevista, o presidente da Mesa do Congresso defende ainda medidas de apoio às empresas, salientando que o seu partido “não tem tabus ideológicos contra usar o IRC para fomentar o investimento”, sublinhando que ao contrário do que parece, Portugal “não vive em bonança económica”.