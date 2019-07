O preço das casas continua a subir, apesar de algum abrandamento. Aumentou 9,2% no primeiro trimestre, a nível nacional, mas disparou mais do dobro em Lisboa, Porto e Amadora.

O preço das casas continua a subir, apesar de algum abrandamento. Registou-se um aumento de 9,2% nos valores de venda no primeiro trimestre deste ano, a nível nacional, mas numa análise mais fina encontram-se variações bem mais expressivas. É o que acontece nas grandes cidades, Lisboa e Porto, mas também na Amadora, a estrela em Portugal.

Tanto a capital como a Invicta, mas também a Amadora, registaram aumentos de mais de 20%, mas os dados do Instituto Nacional de Estatística permitem ir ainda mais longe. É possível saber que houve freguesias tanto em Lisboa como no Porto em que os preços dispararam de forma ainda mais expressiva.

Olhando para Lisboa, o maior incremento verificou-se na freguesia de Marvila, com o preço mediano a aumentar 87,9%, para os 2.786 euros/m2. Mas este forte aumento de preços resulta, essencialmente, dos valores de venda de uma zona muito específica desta freguesia, onde se localiza o empreendimento do Braço de Prata.

Esta análise pode ser feita através do mapa interativo do INE. Com esta ferramenta pode saber tanto o valor do metro quadrado dos apartamentos por freguesia como por quarteirão, ou mesmo a que valor foram vendidas casas durante os primeiros três meses deste ano — comparando-o com a média da freguesia. E também quantas foram vendidas.

Explore aqui o mapa que permite analisar em detalhe os valores para Lisboa, Porto, Amadora e Vila Nova de Gaia, mas também Braga, Coimbra e Funchal. Pode consultar preços por freguesia/agrupamento, mas também por secções estatísticas, para maior profundidade.