A redução da semana de trabalho para as 35 horas e a descida do IVA da restauração para 13% são medidas fortemente criticada pelo PSD. Mas o programa eleitoral não reflete essas bandeiras, porque o partido prefere privilegiar a estabilidade e usar a folga do IVA — 600 milhões — em caso de necessidade. Rui Rio, em entrevista à Rádio Observador, esta quinta-feira admitiu ainda que é necessário “redimensionar” a Função Pública.

“O pré-programa eleitoral eleitoral chegou a ter” uma subida do IVA na restauração, admitiu Rui Rio, lembrando que estão em causa 600 milhões de euros. “É uma folga que o país tem, que pode ser mexida” caso seja necessário, acrescentou o líder do PSD. Rio defendeu ainda um “equilíbrio na qualidade dos serviços para não andar sempre em mudanças” e é assim que justifica não mexer nas 35 horas.

“Sou crítico [das 35 horas e do IVA na restauração]. Mas estar sempre a desfazer é uma confusão de todo o tamanho“, acrescentou o responsável. No seio do partido a matéria foi “muito debatida” e com posições antagónicas. Aliás, questionado sobre a sua posição pessoal sobre o tema, Rio foi perentório: “Isso fica lá dentro”.

Rui Rio defendeu ainda que é necessário “emagrecer, se possível, a Função Pública”. Pressionado a explicitar o que pretende fazer, o líder do PSD esclareceu que o caminho será fazer um levantamento dos serviços, à semelhança do que fez quando esteve à frente da Câmara do Porto, e depois agir em consonância. “Até pode não ter de reduzir. Mas deve redimensionar e rearrumar”, frisa. Quanto tempo levará este exercício a fazer, Rio não sabe, mas “tem de ser feito”. É o caminho a fazer, “não há outro” e esta é a estratégia “intelectualmente séria”.

Temos professores a mais porque temos um problema de natalidade. Rui Rio Líder do PSD

Neste exercício de análise, Rio admite que o país “tem professores a mais, porque Portugal tem um problema de natalidade”.

Ainda no capítulo da Função Pública Rio garante que haverá aumentos salariais desde que seja possível conter a subida da despesa corrente a 2%. “Há margem para aumentos salariais, decorrentes da inflação. Para lá disso depende da nossa capacidade de gestão da despesa corrente”, afirma.

Mas, “os aumentos salariais devem estar ligados ao mérito”, acrescente o líder social-democrata. “Devem haver distinções, dar prémios”, acrescenta.

Governo foi muito rápido a sacudir a água do capote para cima dos autarcas

Apesar de considerar que já passou o tempo do aproveitamento político dos incêndios — “não é de bom tom quanto estamos no auge de incêndios aparecer no terreno de capacete de bombeiro a gritar e já ninguém faz isso, felizmente” — Rui Rio lançou duras críticas à reação e ao passar de responsabilidades do Governo nos recentes incêndios de Mação ou Vila de Rei. “O primeiro-ministro não se coibiu de criticar os autarcas com as matas ainda a arder”, criticou o líder do PSD.

Questionado sobre se já se sentia confortável para comentar a atuação do Governo em relação a estes incêndios, agora que os mesmos já foram resolvidos, Rui Rio começou por salientar que a opção por não comentar e/ou criticar enquanto os fogos lavram é um comportamento “que devia ser transversal a todos, incluindo o ministro da Administração Interna (MAI) e primeiro-ministro”, lamentando porém que não tenha sido essa a opção destes governantes.

O líder do PSD explicou que não foi “nada bonito” ver como o Governo foi rápido “a sacudir água do capote para cima dos autarcas” ainda os incêndios estavam no seu auge, “aproveitando a falta de conhecimento das pessoas” sobre meios e estratégias de combate aos incêndios, “é fácil de chutar a responsabilidade para outros, acho mal, particularmente porque ainda estava tudo a correr”, sublinhou.

“O MAI veio dizer que Mação não tinha plano de emergência… mas esse plano nada tem que ver com o combate às chamas, é para a resposta face a uma calamidade, agilização de meios, e esse plano estava para aprovação pelo Governo desde fevereiro e só foi aprovado já o incêndio estava a lavrar”, lembrou. “Houve um exagero do Governo a culpabilizar a ausência de plano”, considerou. Mas Rui Rio deixa um diagnóstico mais completo para quando depois de recolher mais informação. “Vou tentar apurar nos próximos dias, com os presidentes das autarquias, o que se passou, recolher mais informações.”

Nesta fase de recolha de informações, explicou, o que irá procurar saber é se “estamos hoje onde devíamos estar considerar as experiências que tivemos em 2017 e em 2018. Em Monchique, no ano passado, a resposta foi claramente ‘Não’. Já me disseram que em Mação houve meios que demoraram a chegar nas primeiras horas, aldeias que tiveram sem ajuda de bombeiros. Isto dito assim parece uma crítica, mas também precisamos de ver se havia meios para responder a tudo, a área ardida foi muita, mas a nível de responsabilidades é preciso ir ao local e recolher as informações”, respondeu.

(Notícia em atualização)