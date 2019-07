Hoje nas notícias: Subvenções, PSD e “avós”

Pode ser desta que os portugueses ficam a conhecer novamente quem são os ex-políticos que recebem uma subvenção vitalícia, bem como o valor. O Governo vai finalmente levar a Conselho de Ministros a proposta para que a publicação da lista das subvenções passe a ser de divulgação obrigatória. Ainda no plano político, o problema do PSD na definição das listas para as legislativas continua, desta vez com uma reunião que por pouco não aqueceu demais.

Governo vai tornar obrigatória publicação da lista das subvenções vitalícias

A divulgação da lista com os beneficiários das subvenções vitalícias pagas a ex-políticos, incluindo o valor pago pelos contribuintes por cada uma destas, vai passar a ser obrigatória. Depois de o PS ter deixado cair, na Comissão da Transparência, uma alteração legislativa nesse sentido, o Governo decidiu levar a Conselho de Ministro um decreto-lei que vai obrigar a publicar a lista de beneficiários. A medida deverá ser aprovada esta quinta-feira.

Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Reunião do PSD quase termina à pancada

O imbróglio da definição das listas do PSD para as legislativas subiu de tom. Numa reunião recente, o vice-presidente Morais Sarmento, e o presidente da concelhia de Santarém, Ricardo Gonçalves, tiveram de ser separados para evitar que chegassem a vias de facto, após ter sido feita uma referência a “padrinhos”. A votação das listas de candidatos do PSD, está agendada para 30 de Julho, no Conselho Nacional, em Guimarães. Leia a notícia completa no jornal i (ligação indisponível).

“Avós” endividados pedem ajuda à Deco

A Deco recebeu até junho cerca de 3.400 pedidos de ajuda de pessoas com mais de 60 anos, devido a problemas financeiros. O número representa uma subida de 20% face a 2018 e a tendência já colocou a associação de defesa dos consumidores em estado de alerta. Isto porque muitos dos seniores que pediram auxílio dizem ter sido alvo de burla financeira. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

Pedro Marques admite PCP e BE em Governo do PS

O eurodeputado e ex-ministro Pedro Marques tem a convicção de que a presença dos partidos à esquerda do PS num Governo liderado pelos socialistas é apenas uma questão de tempo. “Nalgum momento acontecerá”, disse, numa entrevista publicada esta quinta-feira. Pedro Marques só não arrisca dizer uma data certa, nomeadamente se o vê a acontecer já em outubro, após as eleições legislativas.

Leia a notícia completa na Visão (acesso condicionado).

“OPEP” do cacau ameaça subir preço do chocolate

O chocolate poderá ficar mais caro perante o nascimento de um cartel de dois países da África Ocidental que produzem cacau: o Gana e a Costa do Marfim. Juntos, representam quase dois terços da oferta desta matéria-prima a nível mundial, pelo que decidiram unir forçar para aumentar o preço a partir do lado da oferta. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso condicionado).