A Nos NOS 0,86% vai lançar um tarifário para smartwatches com base no cartão virtual eSIM. Trata-se de uma tecnologia que a empresa adotou em abril e que dispensa os cartões SIM físicos.

O tarifário, que estará disponível a partir desta sexta-feira, vai permitir aceder à internet no relógio, com um plafond de 500 MB de dados móveis e de 50 minutos de chamadas e SMS gratuitos. Nesta fase de lançamento, a mensalidade tem um custo “promocional” de 4,99 euros, anunciou a empresa.

O débito da mensalidade pode ser feito via carregamento ou fatura, sendo que a operadora está a lançar esta nova oferta comercial em parceria com a Samsung. “A Nos lança o primeiro tarifário para smartwatch do mercado português e coloca à venda um dos modelos mais recentes da Samsung: o Galaxy Watch 4G com eSIM”, aponta, em comunicado.

“Este novo tarifário funciona com um número de telemóvel próprio, que pode ser ativado com o eSIM da Nos ou num cartão SIM físico, caso o cliente já tenha um modelo de smartwatch com slot para cartão”, explica a empresa liderada por Miguel Almeida.

“Com este novo número e plano de dados para conectividade autónoma, é possível ter o smartwatch sempre ligado à rede móvel, com benefícios óbvios nas situações em que o smartphone pode ficar por casa, como por exemplo nas atividades desportivas outdoor“, conclui a empresa.

Com esta oferta inovadora no mercado, a Nos espera atrair o nicho de mercado dos wearables, ao mesmo tempo que se junta à Samsung numa ação que pode impulsionar as vendas do relógio Galaxy Watch.

O eSIM é uma tecnologia que dispensa os cartões físicos e tem sido adotada pelas fabricantes de equipamentos porque permite eliminar este componente dos aparelhos. É o caso da Apple, que disponibiliza suporte ao eSIM nos novos iPhones, o que permite ter dois números de telefone com apenas um cartão físico inserido no equipamento.