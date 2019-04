Nos é a primeira operadora a usar o eSIM em Portugal

A Nos é a primeira operadora em Portugal a antecipar o fim dos cartões SIM nos smartphones. A empresa anunciou esta terça-feira o lançamento do primeiro eSIM do mercado português, confirmando uma notícia avançada pelo ECO em setembro.

A tecnologia vai estar disponível a partir desta quinta-feira e vai permitir aos clientes terem dois números com um só cartão: um deles associado a um cartão SIM e outro a um SIM eletrónico, embutido no aparelho, uma funcionalidade associada aos novos iPhones lançados pela Apple no ano passado.

“A lança hoje [terça-feira] o primeiro serviço eSIM (embedded SIM, ou SIM embutido) do mercado português. Os clientes da Nos são os primeiros a experimentar o eSIM, nos smartphones comercializados em Portugal com esta tecnologia, que permite que possam utilizá-los como Dual Sim: dois números num mesmo telemóvel, um com o cartão físico e o outro com o eSIM”, anunciou a empresa num comunicado.

(Notícia em atualização)