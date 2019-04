A agenda dos administradores do Banco de Portugal vai ser tornada pública. A dia 15 de cada mês, o banco central vai começar a divulgar no site informação relativa aos encontros dos membros do conselho de administração, incluindo o governador Carlos Costa, além das intervenções públicas, eventos e publicações que já são conhecidas.

“As agendas são divulgadas com um diferimento de três meses e incluem informação sobre os compromissos com entidades externas dos membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal no âmbito dos respetivos pelouros, e ainda informação relativa aos compromissos do governador, Carlos da Silva Costa, e da vice-governadora, Elisa Ferreira, na qualidade, respetivamente, de membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) e de membro do Conselho de Supervisão”, explicou o Banco de Portugal, em comunicado.

Carlos Costa tem os pelouros das relações internacionais, estudos económicos, auditoria (com o administrador Luís Laginha de Sousa) e comunicação e museu (com o administrador Hélder Rosalino). Já a vice-governadora Elisa Ferreira é responsável pela supervisão prudencial, além de representar o Banco de Portugal em várias instituições. O vice-governador Luís Máximo dos Santos tem os pelouros da supervisão comportamental, averiguação e ação sancionatória, resolução e serviços jurídicos.

O administrador Hélder Rosalino tem os departamentos de mercados e gestão de reservas, sistemas de pagamentos, emissão e tesouraria, sistemas e tecnologias de informação, bem como comunicação e museu (partilhado com o governador). Luís Laginha de Sousa tem os departamentos de estabilidade financeira, serviços de apoio e auditoria (com Carlos Costa) e a administradora Ana Paula Serra é responsável pelos departamentos de gestão e desenvolvimento de recursos humanos, estatística, contabilidade e controlo, bem como gestão de risco.

A decisão de tornar públicas as agendas dá cumprimento a uma obrigação decorrente do Código de Conduta dos Altos Responsáveis do Banco Central Europeu (BCE). O objetivo é garantir a transparência dos altos responsáveis do BCE no relacionamento com entidades externas. O banco central português acrescentou que “por razões de transparência e de prestação de contas, o Banco de Portugal decidiu publicar também as agendas dos demais membros do seu Conselho de Administração”.