Samsung dobra os dobráveis. Este é o novo Galaxy Z Flip

A Samsung apresentou o Galaxy Z Flip, um telemóvel que se junta ao Galaxy Fold na linha dos aparelhos dobráveis. O equipamento faz lembrar os antigos flip phones e pode ser dobrado ao meio, por ter uma dobradiça disposta ao centro do ecrã e na horizontal.

Este modelo é a prova de que a marca sul-coreana acredita que o futuro pode ser dobrável. A tecnologia foi introduzida no mercado no início do ano passado, com a Samsung a ser pioneira. No entanto, não tardou até outras marcas lançarem telemóveis semelhantes.

Desta vez, a Samsung não foi pioneira, uma vez que o formato do Z Flip assemelha-se ao do Motorola Razr, também apresentado recentemente. A proposta de valor é um aparelho que, aberto, tem um ecrã tátil de 6,7 polegadas, alimentado por uma bateria com 3.300 mAh de capacidade.

Este modelo, que tem também 8 GB de memória RAM e uma câmara traseira dupla com lentes de 12 MP cada, custará cerca de 1.480 euros. É um preço significativamente inferior aos mais de 2.000 euros do Galaxy Fold, o que faz deste modelo um produto mais voltado para o público em geral.

Três telemóveis, quatro câmaras

Mas não foram só os dobráveis a marcar o evento desta terça-feira. A Samsung também apresentou os novos flagships da gama Galaxy — o S20, S20+ e S20 Ultra. São aparelhos claramente desenhados a pensar nas câmaras e a promessa é a de “um enorme avanço na resolução e zoom para fotografia móvel”. Desde logo, gravam com qualidade 8K.

O grande destaque é mesmo o modelo mais musculado, o Galaxy S20 Ultra, um telemóvel que tem quatro câmaras traseiras, tendo uma delas um sensor de 108 MP. Já a câmara das selfies possui 40 MP, características que fazem deste telemóvel um modelo premium para os chamados power users. É, aliás, um smartphone 5G, capaz de se conectar às novas redes de quinta geração.

Espera-se que estes três modelos cheguem às lojas portuguesas a 13 de março. Quanto aos preços, o S20 começa nos 929,9 euros, o S20+ nos 1.029,9 euros e o S20 Ultra nos 1.379,9 euros. Segundo a Samsung Portugal, este último modelo vem acompanhado pelos novos Galaxy Buds+, uma evolução dos auscultadores sem fios da marca, cujo preço de venda em separado vai ser de 169,9 euros no mercado nacional.