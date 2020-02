Tokio Marine conclui aquisição da Pure Group por 3,1 biliões

A Tokio Marine Holdings (TMHD)adquiriu norte-americana Privilege Underwriters e respetivas subsidiárias (Pure Group). A operação obteve o aval das autoridades de regulação e foram satisfeitas as condições previstas na transação, detalha a companhia japonesa líder no ramo P&C (Property & Casualties).

Citado no breve comunicado, Satoru Komiya, presidente e CEO da TMHD, congratula-se com a conclusão do processo iniciado em outubro de 2019, quando foi noticiado um montante estimado de 3,1 mil milhões de dólares para a transação.

O Pure Groupe é especializado em seguros para clientes High Net Worth (segmento de elevado rendimento ou património). Integrada agora no perímetro da Tokio Marine Insurance Holdings (TMHCC), a Pure passará a ser consolidada nas contas da TMHD já no primeiro trimestre de 2020, esclarece a nota da adquirente.

Reagindo à conclusão da aquisição, a agência de notação financeira S&P Global Ratings reafirmou as classificações de crédito do grupo nipónico, mas baixou em um nível o rating das filiais operacionais (com perspetiva positiva), mantendo vigilância às subsidiárias da TMHCC devido ao elevado grau de interdependência com a empresa-mãe.