A mutualista líder em Espanha aumentou o valor bruto de prémios totais em 2,2%, superando 23 mil milhões de euros. Deste total anual, cerca de 78% foi gerado no negócio não Vida e o restante em Vida. Ainda, aproximadamente um terço do valor consolidado em prémios no exercício de 2019 foi gerado no mercado ibérico.

A companhia encerrou o ano com 609,2 milhões de euros de lucro líquido consolidado, ou mais 15,2% do que em 2018, com as receitas totais a progredirem 7%, até cerca de 28,5 mil milhões, detalha informação divulgada ao mercado.

O valor total de prémios de seguro (apólices emitidas e aceites) superou 23 mil milhões de euros, um acréscimo de 2,2% (face a 2018) a beneficiar sobretudo da evolução do mercado latino-americano (+9,6%, para 7,55 mil milhões), o qual compensou o declínio de quase 4% na atividade internacional.

A operação ibérica (Espanha e Portugal) revelou comportamento relativamente estável, com variação positiva de 0,8%, para um total de 7,72 mil milhões de euros em prémios de seguro. O resultado atribuível do negócio segurador ibérico avançou 3,6%, para os 498 milhões (antes de interesses minoritários, impostos e mais valias), a representar cerca de 78% do resultado anual atribuível à Mapfre SA.

Na análise por país, a atividade em Portugal contabilizou 135,4 milhões de euros em prémios (+1,1%) e um resultado atribuível de 13,9 milhões, em declínio de 34,4% face a 2018 (ano em que contabilizou extraordinários pela venda de um imóvel), com o rácio combinado a roçar os 96%, cerca de meio ponto percentual melhor do que um ano antes.

Em território espanhol, os prémios cresceram igualmente em torno de 1%, para 7,58 milhões, com o resultado atribuível a progredir perto de 5%, até cerca de 489 milhões de euros. Porém, descontando mais-valias e impostos, o lucro líquido da Mapfre Espanha S.A. caiu 13%, para os 262,5 milhões de euros em 2019.

Nota ainda para a rubrica de resseguro e riscos globais, onde o valor dos prémios alcançou 5,58 mil milhões, depois de crescer 12,5% face a 2018.

Por ramos de negócio seguro, em comparação com o exercício de 2018, Vida mostrou-se praticamente inalterado, em torno dos 5,5 mil milhões, enquanto o ramo não Vida progrediu 2,9%, somando 17,56 mil milhões de euros. No ramo automóvel, onde os prémios incluem os Seguros Gerais em Portugal, o negócio cresceu 1,3%, indica o comunicado da companhia.

O rácio combinado da Mapfre fechou o ano a situar-se nos 97,6%.

Nota ainda para a evolução do negócio no Brasil, onde o resultado da mútua espanhola aumentou 79%, atingindo 97 milhões, beneficiando do desempenho nos seguros gerais e ramo automóvel.