A três meses das eleições legislativas, os socialistas voltaram a alargar a vantagem em relação aos social-democratas. De acordo com a sondagem realizada pelo ICS/ISCTE e divulgada pelo Expresso, o PS e o PSD estão agora separados por 15 pontos percentuais (p.p). Ainda assim, e se a ida às urnas fosse esta sexta-feira, seria improvável que António Costa conseguisse uma maioria absoluta.

Segundo a sondagem mais recente, o PS subiu de 37% para 38% das intenções de voto face à sondagem de fevereiro; Já o PSD desceu de 25% para 23%, confirmando a tendência de recuo já espelhada nas eleições europeias de maio.

Também à direita, o CDS perdeu três p.p. (de 8% para 5%), valor que representa a maior descida desta sondagem e fica próximo daquele conseguido pelo PAN (4%).

Do outro lado do hemiciclo, o Bloco de Esquerda foi o partido que mais viu as intenções de voto aumentar, passando de 8% para 11%, enquanto a CDU (PCP e PEV) mantém-se nos 8%.

As eleições legislativas realizam-se a 6 de outubro. António Costa tem pedido aos portugueses uma maioria “inequívoca” para o PS, o que tem gerado críticas por parte dos parceiros políticos deste Executivo.

Para ver a ficha técnica da sondagem clique aqui.