PCP chega a acordo com o PS na Lei de Bases de Saúde

O PCP chegou a acordo com o PS para aprovar a Lei de Bases da Saúde. Numa conferência de imprensa marcada de urgência, o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, indica que foi encontrada uma solução que pode possibilitar o acordo, mediante a revisão de alguns pontos no documento, nomeadamente relativos à gestão pública na saúde.

“Sempre demos conta que o processo não estava encerrado”, aponta João Oliveira, em declarações transmitidas pelas televisões. Nas negociações com os socialistas chegaram a um texto cuja proposta será apresentada pelo PS.

