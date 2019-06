Perante a rejeição do PS das condições apresentadas pelos sociais-democratas para negociar a Lei de Bases de Saúde, Rui Rio diz que “o PSD não existe para ajudar o Governo” e adianta que “é preferível que a [proposta da] Lei de Bases chumbe e fique como está”. O presidente do PSD reitera ainda que “isto é uma vitoria da ala radical de esquerda do PS sobre a ala moderada do PS”.

Relativamente à ação dos socialistas, Rio diz, em conferência de imprensa, que “ou o PS nunca esteve de boa-fé nisto, ou se esteve de boa-fé achava que o PSD estava aqui para ser muleta da geringonça quando a geringonça não consegue funcionar”. “Não estamos aqui para fazer fretes”, completa Rui Rio, que classifica a justificação dos socialistas para não aceitar as condições como uma “desculpa de mau pagador”.

Questionado sobre se já disse ao grupo parlamentar para votar contra o texto final, na reunião do grupo de trabalho que se debruça sobre a Lei de Bases da Saúde, a 2 de julho, o líder social-democrata diz que “nem é preciso dar indicação”. “É preferível que a Lei de Bases chumbe e fique como está”, acrescenta o presidente do PSD.

Rui Rio garante que a intenção do partido nestas negociações não era uma “revisitação total da lei” e que o que está em causa era, por exemplo, fazer referência aos cuidados continuados e pedir o reconhecimento ao direito aos cuidados paliativos. “É demais pedir isto?”, questiona o líder social-democrata.

(Notícia atualizada às 18h30)