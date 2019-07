Hoje nas notícias: motoristas, estudantes e incêndios

Os motoristas acusam os patrões de terem defraudado o Estado em 2,1 mil milhões de euros. O dia fica ainda marcado pela nota de que, em meio ano, os estudantes do ensino superior já pediram 5,5 milhões de euros em crédito e pelas críticas que a Comissão Nacional de Proteção de Dados lança ao Governo, no âmbito da lista de subvenções vitalícias. Marisa Matias não exclui voltar a entrar na corrida à Presidência da República e, afinal, o material que foi enviado para ajudar na fuga aos incêndios era… inflamável.

Motoristas acusam patrões de defraudar Estado em 2,1 mil milhões

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) acusa as empresas de transporte rodoviário de terem defraudado o Estado em 2,1 mil milhões de euros nos últimos 20 anos. Em causa o não pagamento de impostos e contribuições para a segurança social. O apuramento foi feito pelo presidente do conselho fiscal do SIMM, o economia Pedro Leal. Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago).

Estudantes pediram aos bancos 5,5 milhões de euros em seis meses

Em pouco mais de meio ano, os estudantes do ensino superior já pediram aos bancos cerca de 5,5 milhões de euros ao abrigo de uma linha de crédito bonificado em que o Estado é fiador. Este instrumento foi relançado no final do ano passado e desde então já foram celebrados 503 contratos, número ainda assim inferior àquele que se tinha tornado habitual antes da suspensão deste sistema de empréstimos, há quatro anos. Neste momento, além do BCP, também a Caixa Geral de Depósitos, o Montepio Geral e o BIC estão a comercializar este produto. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Proteção de Dados acusa Governo de violar RGPD nas subvenções vitalícias

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) defende que o Executivo de António Costa deveria ter pedido um parece prévio antes de ter aprovado em Conselho de Ministros o decreto-lei que determina a publicação da lista de subvenções vitalícias, o que aconteceu na quinta-feira. “Antes da aprovação do diploma deveria ter sido solicitado um parecer prévio à CNPD, nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), que consagra o dever de consulta prévia sempre que estão em causa dados pessoais”, explica fonte oficial. De notar que, apesar de serem obrigatórios, os pareceres da CNPD não têm caráter vinculativo. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Material entregue nas aldeias para fugir dos incêndios é inflamável

Afinal, o material que foi enviado para as aldeias para facilitar a fuga aos incêndios era inflamável. Em causa estão kits de emergência que custaram 328 mil euros. O fabricante que recebeu a encomenda da Proteção Civil julgou tratar-se de artigos de merchandising, daí a desadequação do material às condições a que teria de ser submetido. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).

Marisa Matias na corrida à Presidência? “Não vou dizer que não definitivamente”

A eurodeputada Marisa Matias não exclui a possibilidade de voltar a ser candidata presidencial nas eleições de 2021, tal como aconteceu em 2016. “Sinceramente, não estou a pensar nisso, logo se verá”, começou por dizer a bloquista, que acabou por frisar: “Não vou dizer que não definitivamente, posso ter de engolir isso”. Sobre o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, Marisa Matias deixa elogios, considerando que representa “uma diferença enorme em relação ao anterior”, o de Cavaco Silva. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).