A Impresa está a subir mais de 8% em bolsa, depois de o grupo de media ter revelado uma subida nos lucros do semestre, para 3,5 milhões de euros. Os títulos da dona da SIC estão a valer 26,70 cêntimos, um máximo de mais de três meses, com a Impresa a reforçar o estatuto de cotada que mais valorizou desde janeiro.

No acumulado do ano, as ações da empresa quase duplicaram de valor, estando a ganhar mais de 95%. Uma tendência que é explicada com o regresso da empresa à liderança de audiências na televisão generalista, após uma reestruturação, novos estúdios e a contratação da apresentadora Cristina Ferreira ao canal concorrente TVI.

Evolução das ações da Impresa na bolsa de Lisboa

Esta quarta-feira, após o fecho das bolsas, a Impresa revelou que os lucros do primeiro semestre subiram 38% em termos homólogos, para 3,5 milhões de euros. Foram os melhores seis meses da empresa em cinco anos, o que levou o presidente executivo, Francisco Pedro Balsemão, a considerar o período como “histórico”, sobretudo devido às mudanças profundas com a reestruturação da empresa.

E essas mudanças começam agora a dar frutos. As receitas com chamadas de valor acrescentado na SIC dispararam, tendo mais do que duplicado no semestre, para 6,4 milhões de euros, beneficiando o desempenho operacional do grupo de media. As receitas com publicidade, o principal negócio da Impresa, também cresceram — tanto na TV como no publishing.

(Notícia atualizada às 9h47 com mais informações)