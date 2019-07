A EDP Brasil fechou o primeiro semestre do ano com um resultado líquido de 484,6 milhões de reais (115,4 milhões de euros), valor que compara com os 441,8 milhões de reais (105,1 milhões de euros) obtidos nos primeiros seis meses de 2018, representando assim um crescimento de 9,7%. Em comunicado, a empresa sublinhou ter triplicado o investimento durante o período, para 1,1 mil milhões de reais (262 milhões de euros), valor similar ao registado no EBITDA — que cresceu 10% para 1,2 mil milhões de reais.

“Em linha com o compromisso anunciado de fazer um investimento recorde no país neste ano, a EDP vem concretizando a sua estratégia de negócio, notadamente a ampliação de sua participação no segmento de Transporte. Em paralelo, a empresa tem-se tornado uma referência nas áreas de geração solar e soluções energéticas”, referiu Miguel Setas, presidente da EDP Brasil, a propósito da primeira metade de 2019.

Em termos consolidados, e apesar do aumento do resultado líquido, a EDP Brasil viu as receitas recuarem 9,6%, de 6,09 mil milhões de reais para 5,5 mil milhões de reais — ou de 1,45 mil milhões de euros para 1,3 mil milhões de euros –, sobretudo à conta da quebra no negócio da comercialização de energia — contratos de compra e venda com clientes distribuídos pelo Brasil –, cuja receita recuou 32%, de 1,73 mil milhões de reais para 1,18 mil milhões de reais (de 411 milhões de euros para 280 milhões de euros).

Em sentido oposto evoluíram as receitas de produção hídrica, que cresceram 6,4%, e da área de distribuição, que subiram 4,2%.

A EDP Brasil detém investimentos na Geração, Distribuição, Comercialização, Transmissão e serviços de energia no país, controlando hidroelétricas e centrais termoelétricas em Espírito Santo, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, Pará e Amapá, que totalizam 2,9 Gw de capacidade de transformação, além de duas empresas de distribuição em São Paulo e Espírito Santo. A empresa conta com mais de dez mil trabalhadores e perto de 3,5 milhões de clientes no Brasil.