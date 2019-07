5 coisas que vão marcar o dia

Apesar do verão, a agenda do dia será preenchida. O Governo atualiza a execução orçamental relativa à primeira metade do ano e lança segunda edição do Revive. Ainda por cá, há bateria de resultados no PSI-20, com EDP, Jerónimo Martins, REN e CTT a prestarem contas ao mercado. O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) atualiza dados sobre os preços das casas. Lá fora, todas as atenções estarão viradas para a reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Governo divulga execução orçamental no primeiro semestre

A Direção-Geral do Orçamento divulga a síntese de execução orçamental na primeira metade do ano. Até maio, os números revelavam um défice no Orçamento do Estado de 637 milhões de euros, o que representava uma melhoria de 1.573 milhões face ao período homólogo.

INE divulga preços das casas por zonas do país

O INE divulga novas estatísticas sobre a evolução dos preços das casas em Portugal. Os dados remetem ao primeiro trimestre e são relativos à evolução dos preços ao nível local. Já é conhecido que os preços das casas cresceram 9% a nível nacional nos três primeiros meses do ano, um abrandamento face ao ritmo do mesmo período no ano anterior.

Bateria de resultados no PSI-20

Dia em cheio na temporada de resultados na bolsa de Lisboa. Quatro cotadas prestam contas do semestre: EDP, CTT, Jerónimo Martins e REN. No caso da elétrica liderada por António Mexia, que apresenta os resultados após o fecho da sessão bolsista, o primeiro trimestre terminou com um afundanço de 40% do lucro para 100 milhões de euros.

Dia D para o BCE

O BCE já disse que poderá lançar estímulos adicionais à economia, caso o outlook não melhore. Poderá fazê-lo ou lançar as fundações já esta quinta-feira, após a reunião de política monetária. A expectativa do mercado é que o presidente Mario Draghi anuncie agora ou setembro um corte de 10 pontos base na taxa de depósitos (atualmente em -0,40%). Poderá ainda criar um sistema de escalões que limite o peso desta medida para os bancos, relançar o programa de compra de ativos ou explorar novas opções.

Segunda edição do Revive traz novos imóveis

A segunda edição do programa de recuperação de imóveis públicos Revive vai ser apresentada esta quinta-feira pelo Governo. Há 15 novos imóveis no programa, que se juntam aos 33 anunciados em 2016. Além da apresentação, o Governo vai também lançar o concurso público para a concessão do Forte da Ínsua, em Caminha, e anunciar a adjudicação de um outro imóvel.