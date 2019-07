Duarte Marques criticou o investimento do Governo de 200 mil euros nas golas inflamáveis e acusou Eduardo Cabrita de ser o “ministro da propaganda”. O deputado social-democrata exigiu ao Governo que recolha as golas distribuídas pela Proteção Civil no programa “Aldeias Seguras” e destacou que o dinheiro “deveria ser investido para equipar os bombeiros”.

“O dinheiro dos portugueses não é para merchandising, não é para propaganda, mas para equipar os bombeiros e as restantes forças de segurança, que estão tão carentes de equipamento e de material”, disse o deputado, citado pela TSF, acrescentando que o “kit é um perigo para os portugueses”.

“O ministro da Administração Interna é um perigo para os portugueses pelas várias decisões que tem tomado. Na nossa opinião, anda-se a brincar com o fogo”, acusou Duarte Marques, criticando Eduardo Cabrita, a quem chama “ministro da propaganda”.

O deputado afirmou que, em primeiro lugar, o PSD “quer saber se o Governo já mandou recolher todas estas golas, que são inflamáveis e altamente perigosas para as pessoas quando em contacto com o lume” e, em segundo lugar, “quer saber onde exatamente foram distribuídas”.

Quando questionado pelos jornalistas sobre as críticas de Duarte Marques, o ministro Eduardo Cabrita respondeu que as declarações do deputado eram “verdadeiramente irresponsáveis e alarmistas”. Acrescentou ainda que a “distribuição das golas antifumo não põe em causa nem o projeto nem a segurança das pessoas”.