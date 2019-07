As golas antifumo distribuídas pela Proteção Civil no âmbito do programa “Aldeias Seguras” e que, afinal, foram produzidas com material inflamável foram fabricadas por uma empresa detida pelo marido da presidente de junta de Longos, Guimarães, a socialista Isilda Silva, avança a Sábado.

De acordo com a revista, a empresa em causa chama-se Foxtrot – Aventura, Unipessoal Lda e tem fins de “turismo de natureza”, de “exploração de parques de campismo e caravanismo, exploração de estabelecimentos de restauração e de bebidas, nomeadamente bares e restaurantes” e de “exploração de minimercados, comércio, importação e exportação de produtos alimentares, bebidas e tabaco”.

De acordo com o Portal da Justiça, a empresa é detida por Ricardo Nuno Peixoto Fernandes, residente em Longos, Guimarães e casado em comunhão de bens adquiridos com Isilda Gomes da Silva, socialista que é atualmente presidente da junta dessa localidade.

Constituída no final de 2017, a Foxtrot vendeu em dois contratos celebrados em apenas sete dias (13 e 20 de junho de 2018) mais de 328 mil euros em kits e golas para a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) produzidas com material inflamável e sem tratamento anticarbonização, não tendo eficácia contra a inalação de fumos apesar de terem esse propósito.

O primeiro contrato era referente à aquisição de 70 mil golas a entregar em 30 dias por 125.706 euros (incluindo IVA) e o segundo, assinado uma semana depois, dizia respeito à compra de 15 mil kits de autoproteção no âmbito do programa “Aldeias Seguras” e a entregar também em 30 dias por 202.650 euros (incluindo IVA).

O programa “Aldeia Segura – Pessoas Seguras” está a ser implementado desde 2018 em vários municípios. Esta sexta-feira, o Jornal de Notícias (acesso pago) revelou que as golas que estavam a ser distribuídas o âmbito deste programa não tinham qualquer propriedade anti-inflamável. Ao jornal, dois oficiais de segurança do distrito de Castelo Branco disseram que “a gola aquece muito” e “cheira a cola”. Estes oficiais queixaram-se também do colete refletor, também feito em poliéster.

Um representante da Foxtrot ouvido pelo mesmo jornal disse que considerava tratar-se merchandising e que a entidade não referiu que os equipamentos “seriam usados em cenários que envolvem fogo”. A Proteção Civil reforçou esse argumento, dizendo que os materiais distribuídos não são de combate a incêndios nem de proteção individual, mas de sensibilização de boas práticas.