Portugal pede ajuda a Espanha no combate aos incêndios

O Ministério da Administração Interna solicitou ajuda a Espanha no combate os incêndios que estão a afetar a região centro do país. De acordo com o comunicado enviado esta segunda-feira às redações, Madrid disponibilizou “de imediato” dois aviões pesados anfíbios, sendo que estes deverão dirigir-se para o incêndio de Vila de Rei ainda durante esta tarde.

Face aos incêndios que ainda lavram com grande intensidade e fustigam o distrito de Castelo Branco a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) autorizou também esta segunda-feira que três dos helicópteros pesados Kamov voltem a operar no combate aos incêndios, confirmou à agência Lusa fonte ligada ao setor aeronaútico.

Já são cerca de 1.400 os operacionais no terreno, mas mesmo assim o incêndio ainda está descontrolado e ainda estão ativos sete fogos. As chamas já destruíram duas habitações de primeira habitação em Mação esta segunda-feira e Bruxelas já avisou que está pronta a ajudar Portugal no combate aos incêndios.

O autarca de Proença-a-Nova, João Lobo, já mostrou a sua preocupação com a evolução do incêndio, tendo em conta que o “fogo já vai nessa direção”, segundo adianta a SIC Notícias.

