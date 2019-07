Chamas destruíram duas casas de primeira habitação em Mação

O incêndio que começou no sábado em Vila de Rei e que alastrou a Mação atingiu duas casas de primeira habitação e desalojou duas pessoas neste município, disse esta segunda-feira à agência Lusa o presidente da Câmara, Vasco Estrela.

“Temos a confirmação de duas casas de primeira habitação ardidas, em Azinhal e Roda de Cardigos, e temos também algumas situações que ainda estamos a avaliar, que eram casas de segunda habitação, casas já com alguma degradação. Temos vários anexos que estão também ardidos”, disse o presidente da Câmara de Mação.

Segundo Vasco Estrela, já estão no terreno elementos da Segurança Social e técnicas do Serviço de Ação Social da Câmara Municipal de Mação, que “vão começar a rastrear toda a zona” no sentido de esclarecer bem todas as situações e “também falar com as populações e perceber melhor as necessidades”.

De acordo com o presidente da autarquia, “há duas pessoas desalojadas, que estão [acolhidas] na Santa Casa da Misericórdia de Cardigos, precisamente porque não têm as suas habitações, que foram destruídas pelos incêndios”.

Apesar de Mação não ter o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil ainda aprovado – está para aprovação na Autoridade Nacional de Proteção Civil -, o autarca admitiu que “tudo funcionou de acordo com aquilo que está determinado e que há muitos anos é praticado no concelho” para prestar o apoio às pessoas.

“Ainda está a decorrer o incêndio e já estão entidades da Câmara no terreno. A Santa Casa da Misericórdia de Cardigos colaborou, todas as entidades colaboram, conforme tem sido habitual na Câmara Municipal de Mação, ao longo de muitos anos, independentemente dos formalismos do Plano Municipal de Emergência”, apontou.

Vasco Estrela disse ainda que em todos os locais onde foi necessário fazer a evacuação ou encontrar um ponto de encontro para situações de pânico ou de fuga, isso foi feito, como refere o programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras.

O programa Aldeias Seguras “pouca aplicação tem tido no território” nacional, admitiu, acrescentando que a Câmara Municipal que lidera tem, há 13 anos, um programa, que está a ser replicado pelo Governo, de distribuição de motobombas junto das populações.

“Temos também essa ferramenta aplicada cá desde 2007. Portanto, ficamos muito satisfeitos por ver o Governo e pessoas com responsabilidades a replicarem aquilo que Mação tem feito ao longo dos anos: a tentativa de evitar problemas para as pessoas”, rematou.

Pelas 11:20, o autarca disse à Lusa que estavam a verificar-se “alguns pequenos reacendimentos” do incêndio em redor da vila de Cardigos, que estavam a ser combatidos por meios terrestres e aéreos.

“Com o aumentar da temperatura e do vento, é isto que é normal que aconteça. Infelizmente. Estamos a tentar resolver estas situações”, afirmou.

Segundo Vasco Estrela, os meios estavam a “conseguir controlar a situação” e os trabalhos de combate às chamas decorriam “razoavelmente bem”, embora a área atingida fosse “muito grande”.

Vários incêndios deflagraram no distrito de Castelo Branco ao início da tarde de sábado. Dois com origem na Sertã e um em Vila de Rei assumiram maiores dimensões, tendo este último alastrado, ainda no sábado, ao concelho de Mação, distrito de Santarém.

O incêndio de Vila de Rei e Mação é o único que continua por controlar e tem mobilizado várias centenas de operacionais e de meios de combate.