Fidelidade relança Proteção Vital do condutor

Um prémio médio é de 3 euros por mês, uma cobertura até 500 mil euros e a pessoa segura é o condutor que, em metade dos casos de acidente, se encontra desprotegido pelas coberturas de ocupantes de veículos e refém da burocracia e de longas demoras no caso de existirem responsabilidades de terceiros.

Esta foi a resposta da Fidelidade quando estimou que, em Portugal, apenas 30% dos condutores falecidos estão em missão ou em ida ou vinda do trabalho, logo cobertos por seguros de acidentes de trabalho. Com dados da ANSR – Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, constatou que das vítimas mortais registadas por esta entidade 64% foram condutores, 17% ocupantes e 19% peões. Na mesma análise no que respeita a feridos graves 59% foram condutores, 20% ocupantes e 21% peões.

Assim, a Fidelidade concluiu que de cerca de 70% dos condutores que são vítimas de acidentes rodoviários, apenas 50% serão de qualquer forma indemnizados e, caso se avance para contencioso, o tempo médio de duração de um processo com danos corporais é superior a 1300 dias, mais de três anos.

Observando o lado da oferta de produtos no mercado, a Fidelidade verificou que disponibilizam capitais insuficientes em caso de acidente grave e são limitativos em termos de garantias, cobrindo morte ou invalidez permanente, despesas de tratamento e só em alguns casos despesas de funeral. Além disso, não garantem o acompanhamento clínico do condutor lesado.

A conceção de um produto para dar resposta aos condutores foi o caminho encontrado. Existia a oportunidade de criação de seguro do condutor, como seguro geral e obrigatório, de natureza indemnizatória, para garantir uma mais rápida e mais justa reparação dos danos pessoais sofridos pelo condutor. Esse novo produto devia permitir que o consumidor pudesse escolher a companhia, uma vez que seria essa seguradora a dar resposta imediata a um sinistro.

A Fidelidade lançou o produto e designou-o de Proteção Vital Condutor. Tinha como base de conceção ter capital elevado e oferecer maiores garantias face a produtos comparáveis. Havia que lhe acrescentar serviço, em primeiro lugar evitando esperas demasiado longas pela definição de responsabilidades e, depois, garantindo acompanhamento em todo o processo de reabilitação, com integração no Compromisso Wecare da seguradora.

O fator inovador teria de ser uma cobertura única no mercado: garantia da reparação dos danos sofridos pelo condutor em condições equiparáveis às previstas para os outros ocupantes no âmbito do seguro de responsabilidade civil automóvel.

O produto agora relançado pela Fidelidade é uma extensão de cobertura a uma apólice automóvel. Custa em média 3 euros por mês e permite uma cobertura de 500 mil euros, por anuidade e por sinistro, que inclui numa primeira vertente, danos patrimoniais de riscos de morte, incapacidade permanente, apoio doméstico por terceira pessoa e assistência vitalícia. Numa segunda vertente cobre riscos de Morte, despesas hospitalares, médicas e medicamentos, despesas de funeral e incapacidade temporária absoluta. Por último, refira-se que ainda cobre adaptação do automóvel, residência ou posto de trabalho à incapacidade, afetação permanente física ou psíquica e incapacidade permanente absoluta de jovem.

Como base de sustentabilidade, a seguradora procura a dispersão do risco através de mais subscritores. A concorrência não tem acompanhado e lançado produtos diretamente concorrentes. Segundo dados da APS – Associação Portuguesa de Seguradores, no final de Março deste ano existiam em Portugal 6,612 milhões de veículos seguros, sendo o valor médio de cada apólice de 264,5 euros. O Seguro Proteção Vital de Fidelidade custa cerca de 36 euros por ano.