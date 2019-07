CLAIM Act esclarece seguradoras sobre negócio da marijuana

Dois membros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, uma do partido Democrata, outro do partido Republicano, introduziram uma proposta de lei com o objetivo de clarificar o acesso das atividades legais relacionadas com a marijuana a apólices de seguros, reportou o site Business Insurance. Pouco dias antes esta proposta já tinha sido apresentada no Senado americano.

“Sem seguros de danos materiais, de imobiliário e de caução, o crescimento da indústria da marijuana seria dificultada ou mesmo bloqueada”, afirmou Nydia Velasquez, a Representante democrata por Nova Iorque co-promotora desta nova legislação.

A proposta é designada “Clarifying Law Around Insurance Marijuana” ou pela sigla CLAIM Act e vai ajudar as empresas que operam no crescente mercado da marijuana legal, podendo assegurar a estas coberturas essenciais à diminuição dos riscos do negócio.

A nova legislação revelou-se necessária após a indústria seguradora ter hesitado perante discrepâncias entre lei federal e leis estaduais em relação à marijuana legal. Desta forma, corretores, mediadores e seguradores ficam protegidos por lei federal quanto à responsabilidade civil nos seus negócios com o setor legal da cannabis.