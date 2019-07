APS tem curso e-learning de verão para formar mediadores

A APS – Associação Portuguesa de Seguradores está a lançar um curso e-learning para Agente de Seguros, Corretor de Seguros ou Mediador de Resseguros-Ramos Não Vida e/ou Ramo Vida com início no próximo dia 14 de agosto, com exame no final de setembro. A formação completa será de 130 horas permitindo, após exame presencial, capacitar os participantes de acordo com as novas exigências surgidas da transposição da Diretiva de Distribuição de Seguros.

O programa de formação tem um Tronco Comum aos Ramos de Vida e Não Vida onde são abordados os temas Atividade Seguradora e sua Organização Institucional, Ordenamento Jurídico de Seguros, Regime Jurídico da Distribuição de Seguros e Resseguros, Teoria Geral de Seguros e Dispersão do Risco e Solvência.

No Ramo Não Vida a formação tratará Acidentes Pessoais e Saúde/Doença, Acidentes de Trabalho, Seguro Automóvel e Seguros de Incêndio e Elementos da Natureza. A frequência da parte Não Vida custará 375 euros para não associados e terá a duração de 100 horas.

No Ramo Vida o programa é composto de Modalidades de Seguros, Bases Técnicas, Prémios, Fiscalidade, Produtos de investimento com base em Seguros, Fundos de Pensões, Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e Aspetos Práticos e Sinistros. A frequência, apenas em Vida, será de 85 horas e custa, para não associados, 350 euros.

O curso completo, Vida e Não vida custará 450 euros num total de 130 horas. Há descontos em todas as modalidades para formandos propostos por empresas associadas da APS.

Como curso reconhecido pela ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões de acordo com o novo regime jurídico de distribuição de seguros e de resseguros, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2019, no final haverá um exame presencial a realizar em Porto e Lisboa, com valor acrescido de 40 euros, nos dias 25 e 26 de setembro, respetivamente.

A aprovação no exame significa que o formando tem os conhecimentos e técnicas necessários para o exercício da atividade de Agente de Seguros, Corretor de Seguros ou Mediador de Resseguros.