Num mercado onde a concorrência é elevada, proporcionar benefícios sociais (employee benefits) aos trabalhadores é um importante instrumento de gestão, recrutamento e fidelização dos mesmos. Os seguros para colaboradores funcionam assim como um complemento ao seu ordenado, traduzindo-se num forte fator motivacional e social na empresa.

A atribuição de regalias extra como um seguro de saúde, por exemplo, pode ser um fator determinante nas empresas para a captação e retenção dos bons talentos.

Como funcionam?

Orientados para a proteção da vida e da saúde do colaborador, os produtos de Employee Benefits vão muito além da proteção obrigatória do seguro de acidentes de trabalho e podem ser extensíveis ao seu agregado familiar.

A atribuição destes Employee Benefits é uma forma económica e fiscalmente eficaz de motivar os colaboradores, pois com um custo contido e variável no tempo permite à empresa conceder benefícios com um valor real e percebido elevado.

Estes benefícios estão isentos de taxa social única para ambos (empresa e trabalhador) e, ainda, são considerados um custo da empresa, reduzindo o lucro tributável. Para usufruir desta vantagem, a empresa terá de cumprir os pressupostos definidos no artigo 43º do código do IRC: atribuição segundo um critério objetivo e idêntico, para a generalidade dos trabalhadores e, simultaneamente, o seu custo não exceder 15% da massa salarial.

Quais os seguros?

Com os seguros de Employee Benefits abre-se um mundo de oportunidades junto das empresas, sendo várias as regalias adicionais que podem proporcionar aos seus colaboradores.

Um dos mais valorizados pelos trabalhadores é o seguro de Saúde, que oferece a cobertura de despesas de hospitalização, usualmente as mais inesperadas e elevadas, assim como coberturas complementares, as mais utilizadas e apreciadas, que garantem um acesso mais rápido ao tratamento a um custo muito acessível: consultas (clínica geral e especialidade), análises e exames de diagnóstico, consultas de estomatologia, próteses e ortóteses (óculos), medicamentos e assistência às pessoas.

Com uma oferta muito ágil e abrangente, destaca-se o seguro AdvanceCare Saúde Empresas da Tranquilidade. Com capitais até 500.000€, salienta-se ainda o facto de o colaborador poder utilizar o capital de hospitalização para as despesas do foro oncológico, sem sub-limite.

O seguro de Vida é outro dos benefícios com que se pode complementar o pacote remuneratório dos trabalhadores. Salvaguarda as situações de invalidez e/ou doenças graves que possam surgir no seu dia a dia e assegura a proteção da sua família, garantindo-lhe um capital em caso de morte, muito importante no período de reajustamento familiar. Para situações mais específicas, destaca-se o seguro Vida Mais Vencer da Tranquilidade, que oferece proteção financeira e apoio na prevenção em caso de doenças oncológicas, com total flexibilidade na utilização do capital. Adicionalmente, a pensar naqueles que hoje se deslocam ao estrangeiro, a Tranquilidade dispõe também de um produto, que associa a proteção de um seguro de vida à segurança da assistência em viagem.

Já o seguro de Acidentes Pessoais garante ao colaborador uma indemnização em caso de invalidez provocada por acidente ocorrido durante as 24h do seu dia, bem como um apoio financeiro à família em caso de morte. A juntar a estas garantias, na Tranquilidade é ainda possível contratar o módulo de desporto.

Vantagens para a empresa:

Contribui para a responsabilidade social corporativa

Concede benefícios sociais em complemento à política salarial e ajuda na captação, fidelização e motivação dos trabalhadores

Complementa a proteção do colaborador com outros seguros para além do acidentes de trabalho

Reduz o absentismo, proporcionando aos seus colaboradores cuidados médicos de qualidade, com um baixo custo

A abrangência destes seguros pode ser determinada livremente, controlando assim, com total flexibilidade, o investimento a realizar

Vantagens para os colaboradores:

Recebem um benefício adicional à sua remuneração, não sujeito ao pagamento da taxa social única (pressupostos conforme artigo 43º do código do IRC)

Têm um pacote remuneratório mais eficaz em termos fiscais

Asseguram uma maior proteção para si próprio e para a sua família, garantindo eventuais situações de morte ou invalidez

Garantem despesas médicas imprevistas, como as relativas a uma intervenção cirúrgica, uma hospitalização prolongada ou uma doença grave

Podem incluir no seu seguro de saúde o seu agregado familiar, com preços mais vantajosos

Equipas especializadas em Employee Benefits

É importante que a seguradora que escolham disponha de especialistas nesta área para avaliarem a situação de cada empresa e aconselharem as melhores soluções de proteção. Exemplo disso mesmo é o que já acontece na Tranquilidade, em que a equipa especializada em Employee Benefits desenvolve, em conjunto com o mediador e a empresa, o plano mais adequado e vantajoso para os colaboradores.