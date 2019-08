Quem vai amanhã a votos com Mário Centeno?

Sem um candidato óbvio e sem consenso, ninguém cedeu e os ministros das Finanças da União Europeia vão ter de votar até encontrarem o candidato da Europa para diretor-geral do Fundo Monetário Internacional, cargo esse deixado vago pela nomeação de Christine Lagarde para a presidência do Banco Central Europeu.

Não se antevê uma manhã fácil para os ministros das Finanças. França, que está a gerir o processo, pediu uma votação argumentando que o processo não se pode arrastar, sob pena de os países emergentes apresentarem candidatos e a Europa perder a direção do FMI, algo que tem sido a sua prerrogativa desde a fundação da instituição no seguimento dos acordos de Bretton Woods, resultado de um acordo de cavalheiros com os Estados Unidos.

Graças à nomeação recente do presidente do Banco Mundial, que é mais uma vez um americano, a Europa continuará a ter o apoio do país com mais direitos de voto no FMI, os Estados Unidos. Mas os países emergentes têm reclamado o fim deste acordo de cavalheiros. A Europa quer um candidato forte, mas não o conseguiu. Agora restará aos países escolherem um candidato único e tentar antecipar-se a países com a China, Rússia ou até o México.

Os candidatos já estão escolhidos e entre eles há um português, uma búlgara, um holandês, um finlandês e uma espanhola.

Kristalina Georgieva

Pontos fortes

É economista e tem um longo currículo. Começou no Banco Mundial em 1993 e chegou a ser vice-presidente, até que em 2010 saiu do grupo para ser comissária europeia na segunda Comissão Barroso. Voltou a ser comissária com Jean-Claude Juncker, Comissão durante a qual foi vice-presidente, até que voltou para Washington e assumiu o cargo de diretora-executiva do Banco Mundial.

Um dos principais apoiantes de Kristalina Georgieva tem sido a França, que tentou promover a sua nomeação desde que assumiram a coordenação do processo. Teve o apoio de Angela Merkel para a corrida às Nações Unidas e voltou a ser falada para a presidência do Conselho Europeu.

Seria o primeiro cargo de relevo para um dos países que mais recentemente entraram na União Europeia e daria a representação geográfica que os países da Europa Central e de Leste têm exigido.

Pontos fracos

É um nome que vai surgindo, mas nunca consegue apoio suficiente para chegar a um cargo de topo. A campanha a secretária-geral das Nações Unidas deixou marcas. Chegou à corrida na fase final, com o apoio de Angela Merkel (que já tinha prometido o apoio a António Guterres), não só não conseguiu a vitória como sofreu uma pesada derrota, ficando atrás até da outra candidata da Bulgária, que se recusou a retirar da corrida para abrir espaço para Georgieva.

Não tendo anticorpos, também não consegue um apoio mais vasto. Pode ser uma solução de recurso, mas está longe de ser a primeira escolha dos ministros das Finanças, mesmo com a pressão que tem vindo a ser feita pela França.

Jeroen Dijsselbloem

Pontos fortes

A experiência como presidente do Eurogrupo durante cinco anos faz com que seja um velho conhecido entre as principais instituições internacionais e os principais interlocutores, como os ministros das Finanças e os líderes europeus. Foi ministro das Finanças e líder do Eurogrupo num período especialmente crítico da crise.

O estilo de liderança do Eurogrupo — mais prático e eficaz do que o seu antecessor, Jean-Claude Juncker — foi uma melhoria bem-vinda ao seio das reuniões dos ministros das Finanças do euro.

Tem o apoio dos países do Benelux, numa contenda em que França e a Alemanha não têm qualquer candidato, o que poderá permitir a convergência em torno de uma cara mais conhecida que a dos restantes candidatos.

Pontos fracos

Ser o delfim de Wolfgang Schäuble valeu-lhe o posto de presidente do Eurogrupo durante dois mandatos, e até continuou mais uns meses sendo pago através do Mecanismo Europeu de Estabilidade já depois de deixar de ser ministro das Finanças da Holanda — fruto de uma pesada derrota eleitoral — , mas também fez com que o holandês fosse visto como uma marionete do poderoso, e muito controverso, ex-ministro das Finanças da Alemanha num período especialmente delicado para vários países na Europa. Foi a cara do Eurogrupo durante as mais complicadas negociações com a Grécia e teve várias ‘pegas’ com os governantes gregos.

, mas também fez com que o holandês fosse visto como uma marionete do poderoso, e muito controverso, ex-ministro das Finanças da Alemanha num período especialmente delicado para vários países na Europa. Foi a cara do Eurogrupo durante as mais complicadas negociações com a Grécia e teve várias ‘pegas’ com os governantes gregos. A sucessão de casos durante o período em que foi presidente do Eurogrupo levanta várias questões sobre a sua credibilidade e capacidade para gerir uma questão da dimensão do FMI. Primeiro levantou a hipótese de os depositantes serem chamados a pagar parte do resgate ao Chipre — o que foi rapidamente qualificado com um dos maiores erros de um presidente do Eurogrupo –, depois as palavras para os países do sul: “não se pode gastar o dinheiro todo em copos e mulheres e depois pedir ajuda”. Nunca pediu desculpa por estas palavras, nem no Parlamento Europeu. Pelo meio ainda teve de alterar o seu currículo um mestrado em economia empresarial na Universidade de Cork, que nem existia. Substituiu-o por investigação tendo em vista a obtenção de um mestrado.

Tem a oposição firme dos países do sul da Europa, que dificilmente conseguirá reverter, e até a Alemanha que o apoiava inicialmente se retraiu nesse apoio. Além disso, a maior parte dos cargos mais importantes na Europa já estão distribuídos pelo núcleo de países entre França e Alemanha. A sua escolha representaria uma ainda maior concentração geográfica.

Olli Rehn

Pontos fortes

Foi chefe de gabinete de Errki Liikanen durante a Comissão de Romano Prodi, tendo chegado a ser comissário já nos dias finais dessa Comissão. Voltou à Comissão Europeia para dois mandatos durante a Comissão Barroso. Já foi deputado, eurodeputado, comissário europeu, ministro da Economia e é há um ano governador do Banco central da Finlândia.

Os muitos anos na arena política e na pasta de comissário de Assuntos Económicos durante crise das dívidas soberanas na Europa deu-lhe a experiência de negociar com os vários governos e capacidade de gestão de crises. Conhece vários dos principais interlocutores, como Christine Lagarde que agora deixou o cargo.

Tem o apoio dos países bálticos e alguns dos países do chamado grupo de Visegrado. Além disso, não há qualquer país do Norte da Europa representado nos principais cargos da União Europeia.

Pontos fracos

A experiência política acumulada também traz consigo anticorpos. Durante a crise Olli Rehn foi um dos maiores defensores das duras medidas de austeridade aplicadas aos países que pediram resgates à União Europeia e ao FMI, em especial a Grécia (mas também Portugal). Numa altura em que o FMI já fez o seu ato de contrição sobre os erros dessas políticas, Olli Rehn ainda não. A sua escolha poderia enviar um sinal de favorecimento a uma política ortodoxa que provou ter maus resultados na Europa.

Apesar de ter apenas um ano de experiência como governador do Banco da Finlândia foi um dos candidatos nomeados pelo governo finlandês à presidência do Banco Central Europeu, que Mario Draghi deixará vaga no final de outubro. Na altura já lhe era apontado que era demasiado político e pouco técnico.

O apoio que tem no Norte e na Europa de Leste não é traduzido nos restantes blocos, nomeadamente nos países mais a sul e na Itália. Pode ser uma escolha de recurso, mas ainda não tem o apoio de nenhuma das maiores economias.

Nadia Calviño

Pontos fortes

É uma figura relativa nova na arena internacional, o que faz com que não tenha ainda tantos anticorpos como os que alguns dos outros candidatos geraram ao longo das suas carreiras políticas, especialmente Olli Rehn e Jeroen Dijsselbloem.

Não sendo uma candidata óbvia, pode ser uma solução de compromisso e teria sempre o apoio dos países do sul caso seja escolhida em detrimento de Mário Centeno uma das rondas de votações que acontecem esta sexta-feira.

Tem uma década de experiência no Ministério das Finanças de Espanha em funções diferentes das que desempenha atualmente e outra década em algumas das mais importantes direções gerais da Comissão Europeia — como as da Concorrência, do Mercado Interno e da Estabilidade Financeira e Serviços Financeiros, chegando à liderança da Direção-Geral para o Orçamento, nomeada pelo alemão Günther Oettinger. Tem o conhecimento dos dossiês mais importantes que teria de gerir caso fosse a escolhida.

Pontos fracos

É aparentemente a candidata com menos hipóteses e disputará com Mário Centeno o apoio dos países do sul. Está longe de ser primeira escolha. É a candidata com menor experiência governativa e não desempenhou qualquer cargo internacional de relevo.

Espanha reclamou durante muitos anos um cargo de relevo na Europa, fruto de ser um dos maiores países da União Europeia e a sua quarta maior economia. Isso mudou recentemente com a eleição — apesar das reservas — de Luis de Guindos para a vice-presidência do Banco Central Europeu e ainda da escolha de Josep Borrell para Alto Representante da União Europeia para a Política Externa, com uma pasta reforçada.

O primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchéz capitalizou as mudanças políticas na Europa para colocar Espanha no centro das decisões, mas também gastou todo o seu capital político com a escolha de Josep Borrell. As dificuldades em formar Governo não ajudam, tal como a tentativa anterior de tentar nomear Nadia Calviño para o BERD.

Mário Centeno

Pontos fortes

Assumiu a pasta de Ministro das Finanças de Portugal com o país ainda num Procedimento dos Défices Excessivos e muito pressionado pelas autoridades europeias e o Eurogrupo, que duvidavam da capacidade do Governo português de apresentar resultados. Retirou Portugal do Procedimento dos Défices Excessivos, reduziu o défice para níveis historicamente baixos e acabou a ganhar a alcunha de “Ronaldo do Ecofin” dada por um dos seus maiores críticos, o alemão Wolfgang Schäuble.

É apenas o terceiro ministro a ocupar o lugar de presidente do Eurogrupo, depois de Jean-Claude Juncker e Jeroen Dijsselbloem, o primeiro de um país do sul e foi dado como exemplo de um país que teve sucesso com o resgate, um resgate com medidas e uma estratégia que o própria criticou sucessivamente. O cargo permitiu criar um perfil internacional que não tinha, a experiência a gerir um grupo de alto nível e a rede de contactos indispensável para um cargo como o de diretor-geral do FMI.

A carreira académica e no Banco de Portugal dá-lhe vantagem competitiva e conhecimentos que podem ser uma vantagem na disputa com os restantes candidatos. Se for escolhido como candidato sul, deverá ter o apoio de países de Itália e Espanha, assim como Grécia, Chipre e Malta.

Pontos fracos