A Iniciativa Liberal tem mais um independente como cabeça-de-lista às legislativas. O gestor Rui Paiva vai liderar a lista do partido às eleições de 6 de outubro, por Vila Real, apurou o ECO junto de fontes daquele partido. O gestor da WeDo Techologies tem 52 anos e é licenciado em Matemática Aplicada.

O ainda gestor do grupo Sonae foi notícia há poucas semanas por causa do acordo de venda da WeDo a um grupo estrangeiro. Como o ECO revelou, após quase duas décadas desde a sua criação, a Sonaecom chegou a acordo com a Mobileum para a alienação da totalidade do capital da holding de serviços de consultoria por uma soma que, no limite, pode chegar perto dos 100 milhões de dólares (86 milhões de euros). À data, Rui Paiva afirmou ao ECO: “Vamos trocar de acionista para fazer crescimento”. “As empresas chegam a uma determinada altura e precisam de acelerar o crescimento. Foi tomada a decisão de que será com outro acionista”, afirmou Rui Paiva, que já tinha confirmado que vai continuar a liderar a empresa, assim como toda a equipa de gestão. E o ECO sabe que vai acumular esta função com a candidatura às legislativas pela Iniciativa Liberal.

Rui Paiva é o presidente executivo da WeDo Technologies e COO da Sonae Sistemas de Informação. Além disso, é membro da Comissão Executiva da BizDirect, Sonae IM, S21Sec, iTrust, SysValue, Fae, AmCham and Bright Pixel. O gestor iniciou a sua carreira profissional na Portugal Telecom, como Especialista em Telecomunicações e Informática. É licenciado em Matemática Aplicada e pós-graduado em Administração e Gestão pela Universidade Nova de Lisboa.

A Iniciativa Liberal já anunciou que o gestor, também independente, João Cotrim Figueiredo, será o cabeça-de-lista por Lisboa, enquanto o presidente do partido, o economista Carlos Guimarães Pinto, vai liderar a lista às legislativas pelo Porto.