Quase 23 milhões de turistas passearam pelas ruas portuguesas no ano passado. Um número que aumentou 7,5% comparativamente ao ano anterior, mas que mostra um certo abrandamento relativamente a 2017. Sem grande surpresa, os turistas espanhóis foram, mais uma vez, os que mais visitaram Portugal.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), Portugal recebeu 22,8 milhões de turistas em 2018, um avanço de 7,5% face ao ano anterior. Ainda assim, o crescimento não atingiu sequer o valor registado em 2017 — quando o número de hóspedes aumentou 8,9% –, revelando uma ligeira queda.

Mas, regra geral, os números aumentaram. A hotelaria, o alojamento local e o turismo rural — que em julho de 2018 contavam com um total de 6.868 estabelecimentos de alojamento em atividade, com uma capacidade de 423,4 mil camas — registaram 67,7 milhões de dormidas em 2018, o que se traduz num ligeiro aumento de 3,1%. Isto quando, em 2017, o número de dormidas subiu 10,8%.

Espanha manteve-se como o principal mercado emissor de turistas internacionais (quota de 25,4%), tendo registado um aumento de 8,9% em 2018 e contribuído com cerca de 30% para o acréscimo total no número de turistas no país.

(Notícia em atualização)